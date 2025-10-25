Il Mercato di mezzo. Non c’è rivoluzione in vista. Arrivata un’unica offerta

Non dovrebbero arrivare rivoluzioni al Mercato di Mezzo, nel cuore della città. E a gestire i 740 metri quadrati tra via Clavature e via Pescherie Vecchie di proprietà dell’Ausl di Bologna dovrebbe restare Coop Alleanza 3.0. Non c’è alcuna ufficialità, al momento, ma da quello che filtra al bando per rimettere sul mercato il Mercato con un contratto di locazione per i prossimi sei anni avrebbe partecipato un solo offerente. E, considerando che il colosso cooperativo ha fatto sapere di avere fatto la sua proposta, usufruendo, tra l’altro, del diritto di prelazione avendo gestito dal 2014 questa location fatta di botteghe e mini ristorantini, è facile immaginare l’esito della partita.

Da Coop Alleanza 3.0 non ci conferma: "L’apertura delle buste è stata oggi (ieri, ndr), è ancora presto per dare l’ufficialità dell’esito". Stesso refrain dalle parti dell’Ausl. Il colosso cooperativo, come detto, gestisce la cittadella food del Quadrilatero tanto amata dai turisti dal 2014, data in cui il Mercato di Mezzo riaprì con tante aspettative.

Il bando, pubblicato dall’Ausl di Bologna alla metà di agosto, fissava in undici pagine i criteri per partecipare alla gara e aggiudicarsi la gestione del mini tempio enogastronomico del centro città. Il canone annuale a base d’asta era di poco più di 218mila euro, con deposito cauzionale di oltre 43mila euro. Il tempo per presentare le domande erano le 12 dell’altro ieri, 23 ottobre.

"L’assegnazione definitiva in locazione del lotto unico – si leggeva nel bando – è condizionata, oltre che alle altre condizioni previste dal bando, all’esercizio del diritto di prelazione posto in capo all’attuale conduttore (Coop Alleanza 3.0, appunto) il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova offerta, potrà accettarla o meno. In caso di mancata accettazione dell’offerta da parte del conduttore, l’Azienda Usl procederà all’affidamento in locazione definitiva a favore dell’assegnatario, previa acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza, della verifica ed accertamento dell’insussistenza di cause ostative in capo al medesimo assegnatario e/o della veridicità delle dichiarazioni del modulo di partecipazione all’Assegnazione in locazione".

Una situazione, però, che non si verificherà, visto che a quanto pare non si sono palesati altri competitor attirati dal Mercato di mezzo. In ogni caso, come previsto dal bando "in nessun caso potrà essere variato l’aspetto architettonico dei locali, né potrà essere mutata la destinazione anche se con interventi migliorativi — conclude il bando — senza l’autorizzazione dell’Ausl".