Il mercato diventa un appuntamento fisso

Riparte domenica il mercato di Pian del Voglio, con un’importante novità. A distanza di anni, il ’Mercato a tutto sPiano’ diventa un’offerta stabile che da marzo a dicembre rappresenterà un appuntamento fisso, ogni prima domenica del mese. Con le sue trattative di rito sul prezzo, il mercato è da sempre l’occasione d’incontro tra produttori e consumatori. Riscoprire il tradizionale mercato consentirà a tutti di riavvicinarci al concetto di produzione locale, di sostenibilità, di prodotti a km 0 e come tale, rappresenterà un’occasione per condividere un momento di scoperta dei sapori e profumi della terra e dei prodotti della manifattura artigianale, per riflettere più in generale sull’importanza del cibo e delle merci che si acquistano.

Il mercato rappresenterà un luogo ed un momento ideale in cui passare insieme una domenica all’aria aperta, esplorare e scoprire tanti alimenti e più in generale prodotti locali più o meno conosciuti, rappresentando il collegamento diretto tra la terra e la tavola, tra la produzione artigianale e la casa, passaggi che nell’epoca dei centri commerciali e degli acquisti online diventano sempre più spesso ignorati e sottovalutati, ma che soprattutto in realtà come quelle appenniniche costituiscono un elemento importante per riflettere sull’importanza della produzione locale in tutte le sue sfaccettature e significati: salute, sostenibilità, territorio e molto altro. Un baluardo di realtà che si scontra con l’assurda pretesa di sostituire le nostre eccellenze e le nostre tipicità con un’alimentazione standardizzata nelle mani di poche multinazionali, con l’introduzione sulle tavole del cibo di sintesi, formaggio senza latte, bistecche senza carne, più in generale di prodotti realizzati senza alcuna garanzia per la salute dei cittadini.

"I mercati sono da sempre importanti per i paesi perché contribuiscono a fare comunità e agevolare le relazioni, valorizzando e dando vita ai nostri borghi, poiché possono rappresentare anche attrazioni per famiglie e visitatori – dichiara il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni. – Per questo motivo, quello concordato assieme all’organizzazione - che ringrazio per la disponibilità - è un deciso passo avanti, poiché la stabilizzazione di questo progetto testimonia il valore del percorso avviato sia per il territorio, che in questi anni ha partecipato e gradito l’iniziativa che ha contribuito a portare persone nel bellissimo centro del paese di Pian del Voglio a beneficio anche dei negozi del centro, sia per le diverse attività che nelle giornate di mercato straordinario erano presenti per vendere i prodotti del loro lavoro. Un mercato che valorizza e premia la produzione e la vendita di prodotti agroalimentari e di manifattura locale, diventando un appuntamento stabile per tutta la comunità ed il comprensorio circostante. In tempi di monopolio degli acquisti online, in cui tutto sembra reperibile nel modo più pratico e conveniente soltanto attraverso un clic, noi riteniamo invece sia proprio il momento adatto per ridare vita ai vecchi mercati con produzioni certe e locali, importanti per garantire la sostenibilità del prodotto, ma anche un’occasione per restituire una vita vera al nostro territorio con la sua effervescenza, con la sua atmosfera allegra, con i suoi colori e con la sua umanità. Eccoci dunque a partire con la prima giornata di questo 2024 che sarà la prossima domenica 3 marzo".