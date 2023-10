Il mercato non brilla, ma utile in crescita Marzocchi Pompe, azienda bolognese, ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 2,1 milioni di euro, +127% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Ricavi netti in crescita del 4,4%, Ebitda a 4,95 milioni, +28,7%. Un percorso di crescita nonostante un mercato meno brillante.