Il mercato riprende. Affitto o acquisto prezzi alle stelle

Il prezzo degli affitti in città è in crescita, mentre il mercato della compravendita ha visto un semestre positivo: questi sono solo alcuni degli aspetti emersi dalla 25ª edizione dell’Osservatorio Immobiliare Fiaip di Bologna e Provincia.

Stefano Rambaldi, responsabile regionale Fiaip Emilia-Romagna, ha analizzato i dati del mercato di locazione della città: "Confrontando i prezzi medi dal 2020 a oggi se il canone cinque anni fa era – per esempio – di 600 euro, oggi sarebbe di 891" e, rispetto al rapporto precedente, si registra un aumento medio dei canoni del 5%: +7,2% per i monolocali e bilocali; +3,89% per gli immobili con tre o quattro vani; +3,86% per i cinque vani e oltre.

L’aumento maggiore riguarda dunque gli appartamenti più piccoli, ma in generale "occorre capire come una persona media possa essere in grado di sostenere questi canoni su lungo termine, siamo vicini all’insostenibilità".

La Fiaip propone poi una stima sull’andamento futuro del prezzo degli affitti: si prevede un +3%, dunque una frenata della crescita, ma "proprio perchè siamo arrivati effettivamente a livelli molto alti" sostiene Rambaldi, che prosegue: "I canoni agevolati risultano insoddisfacenti, soprattutto per le persone a cui dovrebbero essere maggiormente destinati. In particolare, non funzionano nelle zone meno pregiate e per immobili di piccole dimensioni. Per questo motivo, una riforma della legge 431/98 è sempre più urgente, e sono necessari incentivi fiscali per chi utilizza i canali tradizionali, anche al di fuori del canone concordato."

Laura Clò, vicepresidente con Osservatorio Immobiliare FIAIP Bologna, ha invece presentato i numeri delle compravendite bolognesi: il mercato del territorio è in linea con l’andamento nazionale delle 8 città principali italiane monitorate, ed è in crescita e ripresa. Il primo trimestre 2025 ha registrato un incremento pari a un + 9,3% su base annua e nel 2° trimestre si registra un + 6,1%(dati omi), quindi - afferma Clò- "è stato un primo semestre positivo. I prezzi continuano a salire segnando massimi e minimi crescenti: gli immobili nuovi o ristrutturati crescono in modo significativo nelle zone di pregio e zone centrali con un +4/+4,2% su base annua, mentre si osservano rialzi più contenuti (+2%)nelle altre zone della città.

Le abitazioni in buono stato registrano in media un aumento del + 2,8% in periferia e nelle zone di pregio un + 4,4%. Le aree più prestigiose e con le quotazioni più elevate sono, la zona Colli, anche se – sottolinea Clò – rappresenta una parte marginale delle transazioni, poi la zona Giardini Margherita, S. Stefano, Castiglione, Farini, con prezzi medi pari a 3.900 al metro quadrato, e punte di 5.200 euro al metro quadrato. Il centro storico sempre richiesto con valori medi di 3.800 euro al mentro quadrato, e l’Area Mazzini - Massarenti valori sostenuti con una media di 3.400 euro al metro quadrato Zona limitrofe al polo ospedaliero S. Orsola, molto richiesta anche dagli investitori. Prezzi più moderati nelle zone Navile, S. Donato, Aeroporto, Borgo Panigale, Mattei.

Alice Pavarotti