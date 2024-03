Il mercato si sposta in via Porrettana

Primo giorno della nuova collocazione del mercato settimanale di piazza Zampieri. Le bancarelle del giovedì, infatti, a causa dei lavori nella sede naturale dell’evento, saranno montate oggi nel tratto di controviale della via Porrettana tra le vie Caravaggio e Zampieri.

In quello stesso tratto, da oggi alla fine dei lavori, ogni giovedì sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 14 e, a partire dall’11 marzo, in via sperimentale verranno istituite le strisce blu a pagamento.

Obiettivo: disincentivare l’utilizzo degli stalli sosta come parcheggi scambiatori per spostarsi verso il capoluogo. In questo modo si favorisce la rotazione a beneficio di attività e residenti. Le attività commerciali e i proprietari degli immobili prospicienti al controviale avranno diritto a un pass per la sosta da ritirare secondo le modalità indicate in un volantino in corso di distribuzione sul posto.

Si tratta di una situazione temporanea e sperimentale sulla base della quale l’Amministrazione valuterà eventuali successivi ampliamenti a seguito dei lavori di riqualificazione."La nuova collocazione del mercato– afferma Chiara Raspanti, referente Fiva Confcommercio Ascom Bologna – è frutto di un proficuo confronto col Comune".