Il Mercato Sonato riparte con il rock

Villa Pini, la nuova casa dell’Orchestra Senzaspine, entra finalmente nel vivo della programmazione, proponendosi che come nuovo spazio capace, come era successo con il Mercato Sonato, di rigenerare una nuova area. Inaugurazione stasera alle 22 con una lunga notte dedicata al nuovo rock, con tre giovanissime band, destinate a diventare protagoniste: i Packers, punk hardcore da Pesaro; The G5 Project, hip-hop live band e Damn City da Bologna. Domani alle 16,30 è tempo di Classica da Mercato, grandi compositori eseguiti da musicisti di talento. Per l’apertura, si esibirà il Trio Àrktos,composto da Nicolas Giacomelli (piano), Pietro Fabris (violino), Clara Sette (violoncello). In programma musiche di Brahms e di Debussy.