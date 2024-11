Il mercoledì nero della sanità. Medici e infermieri in sciopero. Prestazioni sanitarie a rischio

Prestazioni sanitarie a rischio, oggi, anche in Emilia-Romagna per lo sciopero dei medici, dei dirigenti e dei professionisti della sanità indetto per domani da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e dagli infermieri ed altre professioni sanitarie del Nursing Up. Sono 1,2 milioni le prestazioni che potrebbero saltare per la mobilitazione nazionale di 24 ore in Italia. A rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 15.000 quelli programmati che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (100.000), i servizi assistenziali e le prestazioni infermieristiche e ostetriche, anche a domicilio, e gli esami radiografici (50.000). Saranno in ogni caso garantite le prestazioni d’urgenza. Lo sciopero prevede anche una manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma, tanto che i sindacati dei medici stanno organizzando il viaggio dei loro iscritti verso la Capitale. Da Bologna i camici bianchi di Anao-Assomed dovrebbero avere una carrozza riservata sul treno che partirà dalla stazione centrale alle 8.30 e farà ritorno alle 15.30.

Tante le ragioni della protesta, tra queste: risorse insufficienti per i contratti di lavoro e l’immediata assunzione di personale; mancata attuazione della normativa sulla depenalizzazione dell’atto medico e sanitario; mancata riforma delle cure ospedaliere e territoriale e anche della contrattualizzazione degli specializzandi di area medica e sanitaria, e mancata previsione di retribuzione anche per quelli di area non medica; esiguo e intempestivo incremento dell’indennità di specificità infermieristica, non viene prevista la sua estensione alle ostetriche; mancato inserimento delle professioni assistenziali tra quelle a carattere usurante, con relativa ammissione ai benefici di legge.

Monica Raschi