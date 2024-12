Il messaggio dell’arcivescovo Zuppi: "Il Natale è la luce della speranza"

Trasformare la speranza da un semplice sentimento a una serie quotidiana di atti concreti. Questo è quello che il cardinale Matteo Zuppi ha chiesto ai bolognesi nelle diverse celebrazioni del Natale per un dono verso chi ne ha bisogno che diventa poi un ‘autoregalo’. Le prime indicazioni sono arrivate la sera della vigilia, quando l’arcivescovo ha presieduto la funzione nella sala d’attesa dell’alta velocità della stazione. "C’è tanta gente a cui la porta della speranza non gli si apre mai, perché nessuno li va a trovare – sono le parole del porporato – o perché nessuno si ferma con lui anche se lui è lì che ci aspetta per essere ascoltato o anche solo per ricevere un gesto di benevolenza. Solo se ci interessiamo a lui e se apriamo la nostra porta arriva davvero il Natale. Le porte che non si aprono mai, come quelle del carcere che spesso restano sbarrate perché c’è chi pensa di essere più sicuro se le chiudiamo con tre mandate, in realtà ci rendono più insicuri e spetta a noi dimostrare che se la apriamo è meglio. Attraverso la speranza il Signore ci ha aperto la porta del suo amore, ma poi preferiamo tenere chiuse le nostre per paura, per indifferenza o perché l’altro è un nemico. Solo se ritroviamo la nostra umanità e apriamo il nostro cuore donando la speranza sarà, come cantava il maestro, Natale tutto l’anno". Anche la Chiesa di Bologna si mette in cammino in questo Giubileo della speranza voluto da papa Francesco e non lo fa per una cieca devozione al pontefice, ma per tendere una mano a chi sta annegando nelle acque delle tragedie che si stanno consumando nei diversi angoli del pianeta. "Natale lo vede chi affronta il buio dello sconforto – spiega Zuppi nell’omelia della notte di Natale in cattedrale –, quelle tenebre che coprono la vita dei tanti travolti dalla guerra. Oppure quelle tenebre che hanno avvolto Jasmine, quella bambina di 11 anni che ha perso il fratello e che è rimasta sola in mezzo al mare per un giorno. Natale non è la festa del benessere, non è una speranza a poco prezzo, ma è la luce in quel buio che ci disorienta, che ci fa precipitare nell’angoscia, nella depressione e riempie la nostra testa di fantasmi. Tutti abbiamo bisogno di luce perché tutti abbiamo bisogno di speranza e farla trovare agli altri la fa trovare anche a noi. Dare luce a chi è nel buio ci rende luminosi e ci fa vedere la grandezza della vita. Natale non è un facile sentimentalismo a buon prezzo, per sentirsi buoni senza aprire realmente la porta del cuore. Ma è umanità vera, concreta e sofferente. E’ l’amore di Dio che chiede a ognuno di noi di lasciarsi amare per vincere le proprie tenebre e quelle di chi ti sta vicino". Per chi vive ai margini le feste rischiano di essere sempre un momento di grande solitudine. L’arcivescovo ha indicato come contrastare questo fenomeno celebrando la messa della mattina di Natale nel penitenziario della Dozza e poi pranzando con i poveri. "Celebrando l’Eucarestia in carcere – conclude il cardinale nella messa del pomeriggio di Natale sempre in cattedrale – ho contemplato quanta speranza e quanto conforto nella disperazione, quanta durezza di tanti fallimenti viene vinta, viene espressa con la tenerezza dell’essere intorno a quel bambino che, così, ritrovava la sua gloria. Ho trovato lo stesso spessore umano nel pranzo di prossimità che abbiamo consumato alla Chiesa dell’Annunziata, dove il pane del cielo è stato condiviso con quello della terra e dove quello spirituale genera quello materiale e si è generata quell’alleanza sociale, di cui parla papa Francesco, che sia inclusiva e non ideologica". Domenica pomeriggio anche a Bologna si aprirà ufficialmente l’anno santo.