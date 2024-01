Il messaggio di Zuppi: "La Natività ci conforta"

Impegnato a Roma per le celebrazioni per la chiusura del Centenario della Casa Santa Maria della Provvidenza legata all’ordine femminile dei Guanelliani, il cardinale Matteo Zuppo ha partecipato a distanza alla premiazione di ’Vota il tuo Presepe’, con un videomessaggio.

"Mi dispiace moltissimo di non essere con voi oggi – ha spiegato l’arcivescovo – per me è una bellissima tradizione ed è anche un modo per ringraziare ’Il Carlino’ di questa vicinanza in una delle tradizioni più sentite, più profonde, più vere che unisce la fede e l’arte. Non è mai soltanto qualcosa nel passato, ma ci aiuta a capire il presente, sia il mistero di Dio nel nostro presente sia il presente stesso. A raffigurarlo, a riviverlo e ad aiutarci a raffigurarlo in modo contemplativo, che non significa chiudere gli occhi e sognare quello che non c’è, ma fare esattamente il contrario, aprire gli occhi e vedere lo spirituale nella nostra storia. Come sempre tanta fantasia che vuol dire anche tanta gratuità e tanto spirito che è la creatività che arriva dal più profondo di noi stessi. Tanta collaborazione, per questo ringrazio ’Il Resto del Carlino’ e la Curia". Il porporato ha poi spiegato lo spirito del presepe e del concorso stesso. "Tra i tanti vorrei ricordare quello di Selva Malvezzi perché ha raffigurato il ’Selviamoli’, durante l’alluvione sentiamo la presenza del Signore e la sua vicinanza. Nelle tante difficoltà improvvise come l’alluvione, come la malattia, purtroppo così prolungate come la violenza e la guerra possiamo sempre sentire la presenza del Signore Gesù".