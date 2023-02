Nicoletta

Barberini Mengoli

Una città nuova, viva, vitale e frizzante. È l’atmosfera che hanno portato gli eventi di Arte Fiera e Art City a Bologna. Finalmente! C’era bisogno di rinnovamento: dopo la pandemia, il 2021 e il ‘22 momenti e tempi durissimi, si aspettava una svolta. Non così facile per gli organizzatori, specie perché essendo il mercato dell’arte legato al business, era difficile prevedere se i compratori sarebbero ritornati, soprattutto quelli dell’estero, e se i collezionisti avrebbero ripreso le contrattazioni. Grazie ad un’acuta analisi di previsioni, si può dire, a kermesse finita, che la svolta c’è stata, e positiva. Bellissima anche l’idea di allargare gli interessi artistici alla ceramica. Arte Fiera può orgogliosamente dire che è ritornato l’evento invernale per eccellenza. L’arte ha bisogno, come dico sempre, di queste grandi manifestazioni per colloquiare col pubblico, per comunicare l’evoluzione artistica in atto. Come anche è stato bellissimo vedere tutte le gallerie cittadine illuminate e piene di persone che, uscite da queste immersioni artistiche, si perdevano nel buio dei portici e delle strade, per via della nuova ordinanza comunale che limita l’illuminazione pubblica. Quando gli eventi interessanti chiamano, le persone escono: siamo stati per troppo tempo chiusi in casa e in noi stessi, per cui ogni occasione, di cultura in particolare, ci fa uscire. In questi giorni siamo ritornati ’liberi’: infatti, si entrava e si usciva dalle Gallerie e dai Musei senza le mascherine, ci si salutava con calore. Si è potuto vedere addirittura qualche abbraccio. La felicità di poter disporre del nostro tempo come una volta sembra ormai una cosa certa. Vedere tanti turisti e visitatori, i Musei aperti con delle proposte artistiche diversificate e la gioia di entrare in contatto visivo con installazioni e opere particolari, ha dato un’ebbrezza nuova, il cui effetto positivo lo avevamo dimenticato.