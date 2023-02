Il mestiere del fumettista "Disegno 10 ore al giorno"

Una dura gavetta, dieci ore al giorno di lavoro, tanta tenacia: queste sono le caratteristiche che, oggi, deve avere un fumettista se vuole affermarsi. Parola di Andrea Borgioli, 42 anni, artista della scuderia Bonelli che ha appena aperto uno studio in via Zamboni con due colleghi disegnatori, Nico Picone (Disney) e Gianluca Maconi (Soleil in Francia, oltre ad alcune pubblicazioni negli Stati Uniti). Nato a Empoli, ma ormai bolognese di adozione, Borgioli è un veterano, con alle spalle albi di Jan Dix, Cassidy, Lucas e Mercurio Loi, uno dei personaggi più amati dalla critica sfornati dalla casa milanese: è lui l’ospite della puntata odierna di ‘il Resto di Bologna’, il podcast de il Resto del Carlino che svela personaggi e storie legate alla nostra città e che potete ascoltare dal nostro sito (inquadrando il QR Code in prima pagina di cronaca) o su piattaforme come Spotify, Apple e Google Podcast. Borgioli ci racconta la sua giornata tipo: "Arrivo in studio alle 7.30, per dieci ore al giorno, da lunedì al sabato, sono al tavolo a disegnare".

Domanda clou: si guadagna molto a fare il fumettista?

"I compensi variano da editore a editore, in linea di massima siamo tutti cottimisti e veniamo pagati a pagina o a progetto. Di questo non tutti si rendono conto – spiega Borgioli –: il nostro lavoro è un misto di ricerca artistica e velocità di esecuzione. Ho aperto lo studio insieme a Nico e Gianluca, due maratoneti del fumetto: dallo scambio reciproco, si impara sempre qualcosa".

Un consiglio a un giovane che voglia buttarsi in questa professione?

"Uno degli aspetti vantaggiosi è che il mercato si è globalizzato, quindi si può lavorare con editori da tutto il mondo. Però, oltre alla tenacia indispensabile, consiglio sempre di avere un piano B, nel caso le cose non andassero come si sognava".

A breve uscirà il suo nuovo cartonato della Bonelli, un sequel de Lo Sconosciuto di Magnus. Dica la verità, quando gliel’hanno proposto le tremavano i polsi?

"Un senso di vertigine l’ho provato, ma l’aiuto di Brolli, vero deus ex machina dell’operazione, l’ha trasformato in un privilegio. Il volume, che è il terzo di questa nuova serie e viene venduto solo in libreria uscirà tra pochissimo, e sto lavorando alla quarta storia".

Qual è il luogo di Bologna che le piace di più?

"Frequento molto l’Arena del sole, secondo me il teatro è fondamentale per chi fa il nostro lavoro, trovo che sia fonte di ispirazione, più del cinema".

Andrea Bonzi