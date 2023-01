Il mestiere dello sceneggiatore

Per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, in città le occasioni di formazione non mancano. Come il corso di ’Sceneggiatura cinematografica, teatrale e televisiva’ che da questo mese viene promosso da Policinema Accademia in via Riva Reno 75E. Il corso prevde il percorso completo, dall’idea iniziale fino allo sviluppo e alla struttura di un racconto in chiave filmica. Con le lezioni di maestri e professionisti gli allievi potranno approfondire vari tipi di sceneggiatura fino ad analizzare recenti trasposizioni di opere filmiche. Non solo: dalla teoria alla pratica i partecipanti dovranno realizzare una sceneggiatura finale, della quale otterranno i diritti d’autore. Al lavoro migliore, che valorizzerà la città di Bologna, sarà assegnata una borsa di studio per un cortometraggio realizzato da Policinema.