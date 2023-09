Il miele castellano in vetrina a Venezia

Protagonista del weekend e di una vetrina internazionale nella splendida Venezia. Miele e Osservatorio Nazionale sugli scudi in questo settembre mai così denso di iniziative dedicate al nettare dorato. Non ha fatto in tempo a chiudersi il weekend del Settembre Castellano dedicato come di consueto alla tre giorni di miele tra concorsi e convegni che Giancarlo Naldi, presidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele che ha storicamente sede a Castel San Pietro, ha preso auto prima e traghetto poi per raggiungere Venezia e l’hotel Monaco Gran Canal dove si sta tenendo la due giorni della manifestazione ‘Extraordinary Food & Wine’, vetrina delle eccellenze italiane.