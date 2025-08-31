Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaIl miele emiliano ha stregato il mercato giapponese
31 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Il miele emiliano ha stregato il mercato giapponese

Il miele emiliano ha stregato il mercato giapponese

IIl miele emiliano continua a stregare il Giappone. All’Expo di Osaka il Consorzio Nazionale Apicoltori (Conapi) di Monterenzio, la più...

IIl miele emiliano continua a stregare il Giappone. All’Expo di Osaka il Consorzio Nazionale Apicoltori (Conapi) di Monterenzio, la più...

IIl miele emiliano continua a stregare il Giappone. All’Expo di Osaka il Consorzio Nazionale Apicoltori (Conapi) di Monterenzio, la più...

IIl miele emiliano continua a stregare il Giappone. All’Expo di Osaka il Consorzio Nazionale Apicoltori (Conapi) di Monterenzio, la più grande cooperativa apistica europea con 600 soci e 100mila alveari, ha portato la sua esperienza al convegno internazionale sugli impollinatori. Api e apicoltura non solo come eccellenza agroalimentare, ma come presidio di biodiversità e futuro sostenibile. Il mercato giapponese, che da 25 anni accoglie il miele delle cooperative emiliane, oggi rappresenta oltre il 30% dell’export. "L’Expo è una vetrina straordinaria per raccontare il valore della cooperazione e delle comunità che custodiscono biodiversità" sottolinea il presidente Giorgio Baracani. E il vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Daniele Ravaglia, aggiunge: "Dimostriamo come le cooperative sappiano unire identità locale e capacità di proiettarsi nei mercati internazionali".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata