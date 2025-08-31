Il miele emiliano ha stregato il mercato giapponese

IIl miele emiliano continua a stregare il Giappone. All’Expo di Osaka il Consorzio Nazionale Apicoltori (Conapi) di Monterenzio, la più grande cooperativa apistica europea con 600 soci e 100mila alveari, ha portato la sua esperienza al convegno internazionale sugli impollinatori. Api e apicoltura non solo come eccellenza agroalimentare, ma come presidio di biodiversità e futuro sostenibile. Il mercato giapponese, che da 25 anni accoglie il miele delle cooperative emiliane, oggi rappresenta oltre il 30% dell’export. "L’Expo è una vetrina straordinaria per raccontare il valore della cooperazione e delle comunità che custodiscono biodiversità" sottolinea il presidente Giorgio Baracani. E il vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Daniele Ravaglia, aggiunge: "Dimostriamo come le cooperative sappiano unire identità locale e capacità di proiettarsi nei mercati internazionali".