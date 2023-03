Il Minghetti decide l’occupazione Ma gli studenti sono spaccati

Due fumogeni e lo striscione ‘Minghetti occupato’ srotolato dalla scala antincendio interna danno il via ufficiale all’occupazione del liceo classico. Che l’aria, nell’istituto di via Nazario Sauro, fosse frizzante lo si poteva intuire da una diffusa ‘mossa’ tra i ragazzi. Mossa che lunedì sera era sfociata nel post ‘Minghettin* tutt* in sede per la plenaria! Esprimiti non rimanere nell’ombra!’. Si occupa e il ‘Mingo’ si spacca: 560 per lo stop alle lezioni fino all’1 aprile (questa l’idea di fondo) e 409 no. Proprio come l’anno scorso e sempre a ridosso della Pasqua, riparte la giostra delle occupazioni: uno finisce, l’altro comincia. Una settimana fa circa, è stato l’Ipsas Aldrovandi Rubbiani con la devastazione della sede di via Marconi (fatto temuto da tutti i presidi), adesso è il Minghetti. Pronti sulla rampa di lancio ci sono: il pre-occupato Copernico con una votazione on line (1.700 gli studenti: 1.125 i votanti, 70% dice sì) e una riunione per definire partecipazione e security. Il liceo Sabin che, sull’onda del Minghetti, convoca d’urgenza il collettivo al monumento della Shoah. Ultimo tra gli agitati, almeno per ora, c’è il liceo Da Vinci di Casalecchio con un appello singolare. "Chiunque – scrive il collettivo – abbia...