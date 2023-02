Il mini-festival contro il freddo

Nei giorni più freddi dell’anno, quelli fra la fine di gennaio e inizio febbraio, ci si riscalda al Covo. Nello storico club in San Donato, infatti, venerdì 3 e sabato 4 febbraio hanno ideato la prima edizione di Blackbird Days, un festival di due giorni – ‘della merla’, appunto – con nomi che ormai sono certezze, assieme ad astri nascenti del panorama garage punk italiano. Si parte venerdì con i Dead Visions, i Big Cream e il power duo Tacobellas. Sabato, invece, il palco se lo prendono lo storico gruppo punk rock spezzino, i Manges, gli Antares, i Chow Chow e i Beeswax.

"L’idea del festival è nata neanche un mese fa – spiega uno dei soci Andrea James Colgan –, dopo avere fissato i Dead Divisions, siamo riusciti a inserire anche i Manges il 4 febbraio. Abbiamo dunque pensato che si trattava di gruppi diversi, sì, ma che potevano ‘sposarsi’ bene in un’idea di festival con band rock, in un mix con band locali. E così, abbiamo iniziato a lavorarci a partire da questi due headliners". Per il Covo il mini-festival è una novità. "Non siamo molto abituati a organizzarli– conclude Colgan –, la conformazione del locale e del palco si adattano a una o due band a serata, ma una volta all’anno cerchiamo di toglierci questo sfizio".

I biglietti sono già in prevendita su Dice e alla porta, con possibilità di fare un mini-abbonamento per le due serate.

le. gam.