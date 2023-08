Il ’Minino sforzo’ di Horea Sas

Secondo appuntamento, stasera alle 21 ai Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485) con la rassegna ’A cuor leggero’. Protagonista sarà Horea Sas, stand-up comedian che porta in scena il suo ’Minimo sforzo’: storia tragicomica (e autobiografica) di un attore in giro per l’Italia col suo primo spettacolo. Sarà preceduto, come sempre, dagli esordienti in gara per la ’Cicala d’oro’: Alberto Grezzani, Carlo Alberto Montori, Matteo Picardi e Giulia Trippetta. Chiude la serata il poetry slam a due ’Ridi, piangi, ti ecciti’ di Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli.