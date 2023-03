Il ministero dà ragione al Sabin "Nina non può fare la maturità"

di Federica Gieri Samoggia

"La posizione del ministero dell’Istruzione è quella data dalla scuola", il liceo Sabin. Parole, quelle di Carmela Palumbo – capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) – che hanno tutto il peso dell’istituzione che rappresenta. Parole che mettono fine alla vicenda di Nina, la studentessa affetta dalla sindrome di Down che, in base alla valutazione negativa del Consiglio di classe (che poggia sulla legge 1822020), non poteva essere ammessa alla maturità.

Questo nonostante la reiterata richiesta della famiglia che chiedeva il diploma e non l’attestato di credito formativo cui Nina ha diritto e che il Sabin avrebbe rilasciato. Nina, fin dal primo anno ha seguito un percorso per obiettivi differenziati messo nero su bianco nel Pei (Progetto educativo individualizzato) stilato dal Gruppo operativo (dai docenti alla neuropsichiatra) e poi consegnato alla famiglia.

Sulla graticola per settimane, la preside Rossella Fabbri ha sempre taciuto a tutela della privacy della studentessa. Ora parla il Mim. "La posizione del ministero è quella data dalla scuola – spiega Palumbo in un messaggio letto durante la trasmissione La vita in diretta –. Il percorso viene deciso il primo anno di studi e non può essere modificato in corso d’opera. C’è stato un approfondimento anche dell’Ufficio scolastico regionale, dell’ufficio del capo Dipartimento, del provveditore: tutti abbiamo ritenuto congrua la decisione del Consiglio scolastico che è stata assunta non per penalizzare la studentessa né la famiglia".

Un parere che va in direzione contraria a quanto affermato, sull’onda del clamore mediatico, dalla sottosegretaria al Mim, Paola Frassinetti (Fd’I) e dalla ministra alle Disabilità, Alessandra Locatelli (Lega) secondo cui Nina doveva sostenere l’Esame di Stato. Certo, sottolinea Palumbo, "questi casi sono motivo per future riflessioni politiche".

I genitori di Nina fanno sapere di aver appreso della comunicazione del Mim dalla stampa. Quanto all’ipotesi di un ricorso al Tar, spiega il papà di Nina, Alessandro: "Le vie legali sarebbero lunghe, ci vorrebbe più tempo di quanto ne abbiamo per trovare una soluzione per il futuro di nostra figlia".

Nel frattempo i genitori incontreranno l’associazione Coordown e Ceps (Centro emiliano problemi sociali per la Trisomia 21), che li affiancano, per valutare come proseguire? "Un obiettivo è stato centrato – sottolinea il genitore – sono contento che il Ministero abbia detto che questi casi sono motivo per future riflessioni politiche. Noi auspichiamo che dopo il clamore mediatico la politica rifletta davvero".