Il Ministero promuove la Senzaspine:. Orchestra della Città metropolitana

Una stagione che porta la musica classica in tutta la città, aperta a tutti e senza barriere. È questo lo spirito dell’Orchestra Senzaspine, che dal 1 ottobre inaugura la nuova stagione con un riconoscimento prestigioso: per il triennio 2025-2027 è stata ammessa al contributo del Ministero della Cultura come Nuova Orchestra Territoriale, la prima in Emilia-Romagna. "Siamo stati riconosciuti come Orchestra della Città Metropolitana e la nostra realtà diventa un organismo più complesso, con maggiori responsabilità ma anche nuove opportunità culturali e lavorative", spiega il direttore artistico Tommaso Ussardi. Un percorso di crescita, iniziato nel 2015 con il contributo Mic come Complesso Strumentale Under 35.

Il nuovo cartellone si snoda lungo sette percorsi musicali, paragonati a linee metropolitane: l’opera, il sinfonico , il concerto-spettacolo, il film-concert (capolavori del cinema muto musicati dal vivo), il simposio (aperitivi sinfonici), musica da camera e percorsi per infanzia e ragazzi. Gli appuntamenti saranno diffusi in diversi luoghi della città, e ognuno di essi diventa così una ’fermata’ di questa rete diffusa, sotto il motto Fermati con noi. "In un mondo sempre più veloce e digitale – afferma Ussardi – scegliere di fermarsi due ore in teatro è un gesto potente, culturale e sociale".

Il cuore della programmazione è al Teatro Duse, che sostiene anche la stagione, e il 17 ottobre ospiterà la Tosca di Puccini, diretta da Ussardi con la regia di Salvatore Sito (che il 15 sarà al Consorziale di Budrio, il 22 allo Stignani di Imola). Il 10 febbraio debutterà il nuovo format del Social Concert: sarà il pubblico a decidere, con una votazione digitale, i brani da ascoltare, scelti da una selezione di venti pezzi pubblicati nei mesi precedenti sui canali social dell’orchestra. Altra tappa importante sarà il 10 novembre al Manzoni con il talentuoso violinista Andrea Obiso nel Concerto op. 35 di Cajkovskij, seguito dalla Sinfonia n.9 Dal Nuovo Mondo di Dvorák.

La stagione si diffonderà in diversi spazi: alla Sala Centofiori di Corticella (sede anche delle prove dell’orchestra) si terranno gli Aperi Symphony e le lezioni-concerto, dall’1 ottobre alle 19, con musiche di Sibelius e Grieg e il violino solista di Marco Mazzamuto. La chiesa di Santa Cristina della Fondazza ospiterà la rassegna che sarà inaugurata il 24 ottobre dall’Orchestra Giovanile della Toscana diretta da Pietro Consoloni, mentre lo spazio Filla al Parco della Montagnola vedrà, a partire dal 2 novembre, concerti di musica da camera accompagnati da aperitivi ogni domenica mattina. A completare il percorso ci saranno le tappe extraurbane di Budrio e Imola.

La stagione è sostenuta da numerose imprese del territorio, che consentono all’orchestra di restare davvero "senza spine", abbattendo le barriere economiche e sociali: prosegue infatti il progetto del ’biglietto sospeso’, con ingressi donati ad associazioni locali. Accanto al contributo delle aziende, per la prima volta saranno coinvolti anche i privati grazie alla nuova membership: diverse formule di card che offrono agevolazioni, e la possibilità di entrare a far parte della community Senzaspine sostenendone l’attività.