Il ministro Piantedosi in Prefettura Sarà al comitato per la sicurezza

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (foto) ‘torna a casa’. Questa mattina, il numero uno del Viminale sarà infatti a palazzo Caprara, sede della Prefettura che ha guidato dal maggio 2017 al giugno 2018, per partecipare a un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Convocato dal prefetto Attilio Visconti, il tavolo a cui prenderà parte il ministro non sarà incentrato su un tema specifico, ma affronterà le varie problematiche legate alla sicurezza che riguardano la città. E quindi spaccio, microcriminalità, zone dove le situazioni di degrado sfociano in contesti pericolosi per i cittadini, il fenomeno attuale e discusso delle violenze commesse da gruppi di minorenni, sia italiani o di seconda generazione che stranieri non accompagnati.

Quindi è ipotizzabile che si discuta delle ‘zone note’, già teatro di episodi violenti o devianti, come l’area limitrofa alla stazione, la zona universitaria e la Bolognina, per un focus ampio in cui gli attori cittadini, dalle istituzioni comunali ai vertici delle forze dell’ordine, potranno confrontarsi con il ministro Piantedosi sulle possibili soluzioni o sulle strade da percorrere per migliorare la situazione in città. L’appuntamento è per le 11, a cui seguirà un incontro con la stampa.

n. t.