Il ministro Salvini: "Più auto in strada da subito Piano di riordino prima della pausa estiva"

Anche a livello nazionale molto si sta muovendo sul tema taxi. Ne ha parlato giorni fa il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "Ho incontrato 23 sigle sindacali dei taxi e 26 sigle sindacali dei noleggio con conducente. Settimana prossima ascolteremo Comuni e Regioni. L’obiettivo è quello di arrivare con un piano di riordino complessivo prima della pausa estiva e di avere più auto nel breve periodo". "Al tavolo con il ministro Salvini ed i due viceministri Rixi e Bignami, abbiamo avuto conferma della disponibilità del governo a un sano e proficuo confronto con le sigle sindacali dei tassisti in merito alla attuale situazione dell’offerta taxi nelle città italiane – ha detto invece Loreno Bittarelli Presidente di Uri–Unione Radiotaxi Italiani –. Abbiamo elencato i temi che necessitano di una urgente rivisitazione, rimarcando l’imprescindibilità del carattere integrativo e complementare del servizio taxi, che non può in nessun caso sostituire il trasporto collettivo di linea". Salvini come detto ha rimarcato che si lavora a "più auto in strada da subito", per rispondere a tutte le criticità evidenziate dalla categoria. Nicola Di Giacobbe (Unica Filt-Cgil): "Il taxi deve rimanere un servizio pubblico, ma l’offerta si migliora regolamentando le piattaforme digitali"