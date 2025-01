Il ministro Urso: "Siamo sulla strada giusta"

"È importante che i posti di lavoro si mantengano e che, a tutte le persone, venga proposto un percorso. Alle tante donne che lavorano lì e alle famiglie appese a queste notizie, io credo che dobbiamo, in un modo o nell’altro, consegnare un futuro". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore riguardo la vendita dello storico marchio di lingerie La Perla. Dello stesso tenore il governatore, Michele de Pascale: "L’auspicio è che ci sia un player industriale", è un "marchio di grande valenza internazionale che ha bisogno di chi crede nel futuro della produzione in Emilia-Romagna, a Bologna, e nel futuro di questo marchio. Questo marchio sono le donne e gli uomini che lavorano in quell’azienda e che ne fanno una grande eccellenza, quindi giustamente i sindacati invocano un player industriale. Nessuno è interessato a qualcuno che prende il marchio senza dare futuro alla produzione". "Quella che era una delle crisi emblematiche del settore moda, oggi può diventare il simbolo del rilancio industriale del comparto. Siamo sulla strada giusta", il commento del ministro delle Imprese, Adolfo Urso. "Il lavoro svolto dal ministro Urso e dal Mimit è stato determinante per arrivare a questo risultato, coordinando un processo complesso che oggi apre la strada a una vera soluzione industriale. Dopo mesi di incertezza, si è riusciti a garantire continuità produttiva e occupazionale", sottolinea l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, Daniele Polato. Un plauso al governo e al ministro Urso arriva anche dall’eurodeputato FdI, Stefano Cavedagna, e dal senatore FdI, Marco Lisei.