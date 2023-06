"Il mio crocifisso per don Matteo"

Nella valigia del cardinale Matteo Maria Zuppi anche due piccoli quadretti con i crocifissi di Carlo Soricelli. A confermare questo dettaglio sulla ‘valigia della pace’ con la quale l’arcivescovo di Bologna è partito alla volta di Kiev è lo stesso artista di Casalecchio. Carlo Soricelli 73 anni, pittore, scultore, scrittore, ‘artista sociale’ metalmeccanico in pensione, fondatore e animatore del ben noto Osservatorio nazionale di Bologna morti sul lavoro (http:cadutisullavoro.blogspot.it). Sabato scorso con la moglie Floriana è stato invitato a un incontro con il cardinal Zuppi in arcivescovado al quale si è presentato con una sua missione precisa: consegnare nelle mani del mediatore del Papa alcune piccole opere sacre.

Alcuni crocifissi in terracotta dipinta e un volto di Cristo deformato dall’orrore della guerra, tutte recanti incisa la parola ‘pace’ scritta in caratteri cirillici. "Qualche giorno prima – spiega Soricelli – avevo mostrato in anteprima al parroco di Casteldebole alcune opere in terracotta che sto preparando in vista di una mostra programmata in ottobre con il Comune di Ravenna. Ho un legame di vecchia data con quella parrocchia, fin dai tempi di don Evaristo Stefanelli. Avevo anche espresso la speranza di poterne consegnare alcune di persona a Zuppi e mi sono meravigliato del fatto che il cardinale abbia trovato il modo di incontrarmi così presto".

"Mi sono presentato con queste semplici creazioni e lui con grande affabilità e umiltà mi ha poi fatto sapere che avrebbe messo in valigia due quadretti da lasciare in dono ai suoi interlocutori. Inutile dire che sono meravigliato e insieme lusingato. Sono un naif, un operaio, e spero tanto che la sua missione di pace dia i risultati sperati", racconta mentre mostra altri suoi piccoli crocifissi in terracotta rifiniti con una particolare tecnica che crea sulla forma modellata a mano, una patina che conferisce un effetto di bronzo antico, che sa tanto di reperto archeologico.

Gabriele Mignardi