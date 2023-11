"Il mio debito non c’entra col delitto"

"I miei debiti col Fisco non hanno nulla che fare con i miei problemi con Manuela, né con l’omicidio di mia madre". Ad assicurarlo, tramite i suoi avvocati Marco e Monica Lunedei, è Giuliano Saponi, uno dei figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage di casa a Rimini il 3 ottobre. Insomma: la ’pista’ dei soldi non c’entra nulla. Giuliano, vittima di un misterioso incidente in strada il 7 maggio e tornato da poco a casa, doveva pagare 7mila euro all’Agenzia delle entrate (more e interessi compresi). Ma tramite un piano di rateizzazione aveva già saldato metà della cifra quando ha subito l’incidente. "Ha saltato una rata perché era in ospedale, poi abbiamo chiarito tutto con Agenzia delle entrate", dicono i suoi legali. Rimane il fatto che Manuela Bianchi, la moglie, si era poi fatta prestare 5mila euro dal padre Duilio, e di questi 2mila li avrebbe dati al vicino di casa Louis Dassilva, con cui avrebbe avuto una relazione. Venerdì e sabato gli inquirenti hanno interrogato di nuovo Valeria Bartolucci, la moglie di Dassilva. E nei prossimi giorni risentiranno Loris Bianchi, fratello di Manuela, Dassilva e la figlia 16enne di Giuliano e Manuela. Intanto la polizia ha accertato che quello subito da Giuliano è stato un incidente. Nessuna aggressione in strada, come sospettavano Manuela e gli avvocati.

Manuel Spadazzi