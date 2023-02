"Il mio Gesù, un grido senza fine"

di Benedetta Cucci

"Tu qui sei sprecato, devi avere il coraggio di andare all’estero". Questa è una delle frasi con cui il Diavolo, nei panni di un’anziana signora di Matera, unico personaggio a parlare in presa diretta, infastidisce Gesù, in un’atmosfera surreale. E Gesù, dal canto suo, non parla, si esprime solo con urla gutturali, perché, come spiega bene fin già dal titolo del suo film, ’Il Cristo in Gola’, Antonio Rezza ad un certo punto, da non-attore quale si definisce, ha deciso che l’unica alternativa alla parola poteva essere l’urlo.

L’ultima fatica cinematografica iniziata 18 anni fa e oggi conclusa, viene proiettata domani alle 20 al Lumière alla presenza del regista e visto che la prima proiezione alla sala Mastroianni è già sold out, ne è stata aggiunta una seconda alle 20,15 alla sala Scorsese.

Antonio Rezza, perché un Cristo senza parola e che urla?

"Perché io avevo scritto una sceneggiatura e poi, non essendo capace a recitare, perché non sono un attore, non posso fingere, non posso passare il mio tempo a interpretare le vite degli altri, ho cominciato a urlare, perché era l’unica alternativa alla parola e poi l’urlo è diventato il tratto distintivo. E’ un omaggio a Pasolini il film, i primi dieci minuti sono speculari a ’Il Vangelo Secondo Matteo’, poi da quando io intervengo con il corpo, però, mi strappo il controllo dell’opera dalle mani e vado molto fiero di questo".

Cos’è l’autore per lei?

"L’autore è il vero nemico di ogni opera. Noi oggi siamo costretti ad assistere allo scempio che si manifesta in cose come il Festival di Sanremo, la cultura dell’immagine, i talent, i reality, perché siamo una cultura piena di autori e povera di opere. L’opera deve scavalcare il potere dispotico dell’autore e io mi sono strappato l’opera dalle mani attraverso il mio corpo, e ne vado fiero, non ho rispettato neanche il mio stesso volere".

Lei è anche produttore del suo film.

"Sì, me lo sono pagato da solo, ma in assenza di retribuzione la ribellione è ancora possibile".

E’ stato faticoso da girare?

"Come giriamo noi è sempre faticoso, perché è un corpo a corpo con gli elementi, e qui ritorno a Cristo, perché girare con la pietra che scotta, a Matera, faceva male anche alla pelle. Io avvertivo questo dolore, ma mi piaceva. In fondo devi essere anche un po’ masochista per essere libero. Però devo dire che l’ho girato in 18 anni il film, facendo anche delle pause di quattro o cinque anni, quindi il mio corpo , come quello degli altri, cambia e questo dà una grande libertà e un grande respiro. Ho fatto anche le musiche con Pietro Pompei, iniziando a suonare il mio corpo, la mia gola. Un grande esercizio di libertà estrema e la gente esce piena della libertà altrui, che la porta a coltivare la propria".

Perché Flavia Mastrella non ha partecipato al film?

"Non era interessata perché considerava il film pubblicità occulta alla religione di stato, io però avevo il bisogno performativo di misurarmi con le gesta di un collega e ho fatto il film, perché considero Cristo, in tempi diversi, un collega, per la somiglianza fisica, il patimento fisico, non certo per un’esigenza spirituale o religiosa".