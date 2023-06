"Il mio horror d’Emilia Ecco perché fa paura"

Anche in Emilia possono accadere...cose orrende. Parola di Pupi Avati che martedì alle 20,45 sarà in piazza Maggiore col fratello Antonio, per presentare il restauro de La casa dalle finestre che ridono (1976).

Avati, com’è nato questo suo film diventato un cult?

"Nasce da un’urgenza produttiva proprio da disperati, perché venivamo da un film come Bordella, che era stato sequestrato. Avevamo perso un sacco di soldi, condannati per oscenità al tribunale di Latina. Non sapevamo dove sbattere la testa".

Poi cosa successe?

"Quando io girai La mazurka del barone della santa e del fico fiorone (1975), a Cento, con Ugo Tognazzi, Cesare Bastelli, il mio direttore della fotografia, mi portò a vedere le zone del Delta. Io mi innamorai e, l’anno dopo, girai la Casa delle finestre che ridono: quei territori mi avevano dato delle suggestioni particolari e inquietanti. Così cercammo di combinare questo piccolissimo film, con una troupe di 12 persone, dove tutti facevano tutto: mio fratello Antonio era produttore e scenografo, le bocche attorno alle finestre le ha dipinte lui"

Non fu un successo immediato, però.

"No, non quello che ci aspettavamo. Ma c’è stato un passaggio tra generazioni: oggi vado a fare le conferenze e io, con più di 80 anni, trovo questi ragazzi 18-20enni che arrivano per farsi firmare il dvd. Ed è l’unico film che conoscono".

Dove però è protagonista anche il Delta.

"Beh, anche adesso, quando vado lì – perché tra l’altro sto scrivendo un film da girare in quelle zone e in parte in America, una storia a tratti di psicopatia – trovo che sia un luogo rimasto identico a se stesso, unico nella nostra regione. Di giorno c’è una luce esagerata e poi il tramonto comincia a portarti delle ombre che diventano fortemente inquietanti. Li possono accadere cose meravigliose e orrende".

A lei piace l’horror, però...

"Ogni tanto avverto il bisogno di rilassarmi raccontando delle favole come le raccontavano a me da bambino le zie o le nonne, che ci guardavano negli occhi per verificare il tasso di paura che riuscivano a produrre. A loro piaceva spaventarci ma a noi piaceva essere spaventati".

Benedetta Cucci