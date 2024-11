"Il mio immaginario nasce qui"

La trentesima edizione di Visioni Italiane si è appena conclusa decretando i vincitori delle varie sezioni. Premio Truffelli per il miglior documentario a ’Real People’ di Olmo Parenti e premio Giovanni Bergonzoni per la miglior regia a Giulia Grandinetti, autrice del cortometraggio di fiction ’Majonezë’. Alla regista ravennate Valentina Casadei, classe 1993, studi di cinema al Dams di Bologna, è andato invece il premio Pelliconi per il miglior cortometraggio di fiction: il suo ’Ronde nocturne’, storia di un tassista a Parigi – la città dove lei vive da 10 anni – che viene abbandonato dalla moglie e non potendo lasciare la figlia da sola, decide di portarla con sé durante i turni di notte, è toccante.

Valentina Casadei, Bologna ha nutrito il suo cinema?

"Sì, ho studiato in città dal 2012 al 2015, quando mi sono laureata e sono riconoscente a Bologna per i suoi continui stimoli culturali, non ultima la Cineteca con la possibilità di vedere tanti film. Poi sono molto grata per il premio a Visioni Italiane dove avevo già partecipato alla sezione dei corti dell’Emilia Romagna e dove sono tornata nella competizione nazionale".

In ’Ronde Nocturne’ mette a fuoco le tematiche della marginalità e della famiglia. Sono temi per lei ricorrenti?

"ll processo creativo è sempre molto misterioso e credo che sia interessante lasciarlo anche un po’ selvaggio, però è vero che ci sono tematiche ricorrenti. Ogni volta abbiamo l’impressione di scrivere una storia che viene dal nulla, ma in realtà si gira sempre intorno a certi argomenti e io mi ritrovo a parlare di marginalità, sradicamento, sistema famigliare disfunzionale. Come ho fatto del resto nel primo corto ’Giusto il tempo per una sigaretta’ e come farò, in parte, nel mio primo lungometraggio che sto scrivendo ora".

Come nasce la storia?

"L’idea mi è venuta nel 2019 quando stavo per perdere un aereo. Solitamente il taxi non lo prendo, non posso permettermelo, ma in quell’occasione lo presi e il tassista mi raccontò la sua storia: era alle prese con una separazione, mi aveva molto toccata questa situazione inedita di intimità inaspettata tra due sconosciuti, io e lui, e penso sia un po’ entrata in risonanza con la mia storia famigliare".

Un padre algerino che deve ricostruire la sua relazione con la figlia, perché la mamma se n’è andata. Un punto di vista fuori dai cliché?

"Scegliendo la figura di un padre che subisce con la figlia l’abbandono della madre, ho voluto sovvertire lo stereotipo e parlare di più di un’emozione. Anche perché avere un personaggio maschile permette di sondare aspetti più vulnerabili del sé. Mi sono interrogata a lungo sulla nazionalità del conduttore del taxi e inizialmente avevo pensato a un italiano a Parigi, ma poi, per avere un’ istantanea di una realtà sociale parigina, ho scelto la tipica nazionalità dei conduttori di taxi a Parigi, al 90% algerina, tunisina, per rappresentare la realtà, rinforzando l’idea di alienazione".