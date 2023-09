"Il mio Marconi uno Steve Jobs dell’Ottocento"

La serie prende il via dove tutto è iniziato. Ovvero da Villa Griffone, residenza estiva della famiglia Marconi dove il 21enne Guglielmo alla fine del settembre 1895 portò a termine con successo il suo esperimento decisivo: la trasmissione senza fili di un messaggio in codice Morse oltre la collina dei Celestini. Ed è qui, a Pontecchio, località di Praduro e Sasso (il nome antico di questo territorio) che l’altra mattina è scattato il primo ‘ciak’ per la miniserie televisiva in quattro puntate che, con la regia di Lucio Pellegrini e Stefano Accorsi negli abiti dello scienziato premio Nobel, andrà in onda il prossimo anno, il 2024, quando si celebreranno i 150 anni dalla nascita dell’inventore. Marconi infatti fu imprenditore e politico, ’padre’ del sistema di telecomunicazioni che ha portato allo sviluppo della radio e della televisione e in generale di tutti i moderni sistemi e metodi trasmissione che utilizzano le comunicazioni senza fili.

Accorsi arriverà sul set solo nelle prossime settimane quando la produzione si sposterà a Roma, ma già martedì la troupe era all’azione dentro e fuori la villa che oggi ospita la Fondazione e il museo Marconi. Qui per celebrare il via alle riprese è arrivata la sottosegretaria Lucia Borgonzoni mentre ieri è stata la volta dei rappresentanti della Film Commission regionale, di Apt servizi e del Comune di Sasso che con un contributo di 25mila euro hanno supportato la produzione di Simona Ercolani per Stand by me. Nelle foto di Coralie Maneri le immagini della villa nell’inedita veste di set cinematografico affidato alla regia di Pellegrini, che lo scorso anno ha diretto la serie ‘Il nostro generale’ su Carlo Alberto Dalla Chiesa andato in onda in prima serata su Rai 1.

Per lui è stato di fatto un ritorno nella città dove ha girato il suo primo lungometraggio ’E allora Mambo!’ (1999): "Conosco molto bene Bologna, città alla quale sono affezionato e che frequento, ma a Sasso invece non ero mai venuto. Una sorpresa, positiva. Conoscevo la storia di Marconi ma questo luogo è una rivelazione. Qui è rimasto tutto intatto, e con poca scenografia siamo tornati alla fine dell’Ottocento con una certa facilità, senza dover ricorrere a interventi invasivi", dice raccontando i primi giorni di riprese che si sono svolte ai diversi piani della villa, nel giardino debitamente vigilato dai custodi del set, e soprattutto nella soffitta, la sala dei bachi da seta che il giovanissimo Marconi aveva trasformato nel suo laboratorio. "Qui ci hanno aiutato molto le riproduzioni autentiche dei suoi primi strumenti che Barbara Valotti ci ha illustrato e guidandoci nell’uso corretto. Marconi è una specie di Steve Jobs italiano e questo è molto affascinante perché oltre ad essere uomo di grandissimo intuito e di grandi invenzioni, è stato anche un grande imprenditore e si è mosso non solo in Italia ma anche all’estero in anticipo sui tempi – aggiunge Pellegrini –. Nelle prossime settimane ci spostiamo con le riprese a Roma ed approfondiremo la vita di Marconi negli anni Trenta, che sono anni complicati, in cui c’è il rapporto complesso con la contemporaneità, col regime, e nello stesso tempo racconteremo i momenti più importanti della sua vita".