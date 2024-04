"Il mio nome gira sempre . È gettonato..."

Stefano Bonaccini non ha ancora deciso sulla sua candidatura in Europa. La scelta del governatore emiliano-romagnolo dovrà comunque arrivare prima della Direzione del Pd sulle liste del 18 aprile. Ma nonostante il ’Pres’ non abbia sciolto la riserva, è già partito il toto-successione. Uno dei nomi papabili è quello della sua vice in Regione, Irene Priolo (foto). Che, ieri, durante il bilancio dei cantieri post alluvione ha replicato con una battuta: "Il mio nome gira da quando sono stata messa in Regione, prima girava quando ero a Bologna come sindaca di Bologna. Gira sempre, mi fa piacere che sia molto gettonato. Però adesso aspettiamo che decida il Presidente. Io devo gestire l’alluvione e c’è bisogno che ci sia qualcuno che stia qua sul pezzo e non abbandoni lavori e cantieri". Diversi consiglieri e assessori chiedono a Bonaccini di restare, ma Priolo glissa: "Deciderà il Presidente...".

ros. carb.