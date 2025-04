"Il mio Orfeo parla il linguaggio della terra"

Mito senza tempo, quello di Orfeo, un inno alla passione che il compositore Claudio Monteverdi mise al centro del melodramma omonimo scritto nel 1607 su commissione della Corte di Mantova, per scandire le feste di Carnevale e poi replicato anche a Bologna, a Palazzo Marescotti, adesso sede del Dipartimento delle Arti.

Ed è proprio da questi spazi accademici che è iniziato il percorso, voluto dal prof. Domenico Staiti, che ha portato alla realizzazione dell’opera inedita ’Io la musica sono’, per la regia di Mario Tronco (componente degli Avion Travel e fondatore dell’Orchestra di Piazza Vittorio), che andrà in scena martedì 8 nell’Aula Absidale di Santa Lucia (ore 21). Prova generale aperta alle ore 18. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su https://site.unibo.it/damslab/it/eventi/io-la-musica-sono

Maestro Tronco, il ‘suo’ Orfeo è profondamente immerso in una dimensione popolare.

"Sì, l’idea di rileggerne il mito, trasfigurando la poetica di Monteverdi, è nata grazie al prof Staiti, che ha coinvolto gli allievi del dipartimento di musiche tradizionali del Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro, con i quali abbiamo provato a riportare l’Orfeo in quella che era la sua dimensione originale. Un’opera che Monteverdi aveva immaginato eseguita da musicisti che il compositore sceglieva nei diversi luoghi dove veniva rappresentata. Erano figure provenienti dall’universo contadino, pastori, suonatori popolari, a quali affiancava bande militari formate da corni da caccia e flauti".

Un vero sperimentatore, Monteverdi, del quale lei ha ripreso lo spirito.

"Abbiamo riscritto, con la collaborazione degli studenti, un Orfeo che parla i linguaggi della terra, delle culture della campagna, profondamente ancestrale e non temperato come invece sono state le successive interpretazioni, nel corso dei secoli del melodramma di Monteverdi. È stato come un ritorno a casa nel quale il folklore dialoga con la musica da camera. Il suono delle zampogne, della ciaramella, del friscaletto, si intreccia in maniera naturale con quello della viola da gamba e del violoncello, in uno scambio continuo di saperi".

Scambio, flussi di suoni che sono l’elemento identitario del suo lavoro...

"Portare il popolare all’interno di quella che viene definita musica colta è una maniera per me affascinante per mescolare i linguaggi, come ho fatto con l’Orchestra di Piazza Vittorio quando abbiamo portato in scena il ‘Flauto magico’ di Mozart, trasformandolo in una epopea di world music".

Come è stato il rapporto con i giovani musicisti alunni del Conservatorio di Catanzaro?

"Lavorando alla realizzazione di ’Io la musica sono’, ho avvertito in loro la necessità l’impellenza di dare voce all’universo di Monteverdi attraverso gli strumenti tradizionali, in particolare quelli della loro terra, la Calabria. Pur procedendo con grande rigore filologico nella rielaborazione del mito di Orfeo e del melodramma di Monteverdi, i musicisti hanno scelto di entrare in forte relazione con il patrimonio popolare che, per loro, come è sempre stato per me con l’esperienza dell’Orchestra di Piazza Vittorio, non è solo una scelta artistica, ma una ribellione all’omologazione. Un atto musicale e anche politico, quindi".