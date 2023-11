"Il mio piccolo nerd sconfigge le paure"

"Forza, Romeo!" (Einaudi Ragazzi) è il secondo libro con protagonista il bambino un po’ nerd – che non ride mai – di Otto Gabos, scrittore, illustratore e docente all’ Accademia di Belle Arti. Un libro sull’avventura del diventare grandi, con accadimenti tragicomici e un’ispirazione sullo humor, che in parte arriva da Fantozzi (libri e film) e da Ken Loach e i suoi film socialmente impattanti che parlano di problemi ma strappano più di una risata. Un racconto-fumetto che, per il testo, utilizza caratteri bastone e non graziati, offrendo quindi una lettura semplificata per chi soffre di dislessia.

Otto Gabos, che tema ha voluto sviluppare?

"In ’Ridi, Romeo!’, il primo libro, i temi erano la solitudine, il bullismo, l’essere sbagliato. Nel secondo, affronto la paura che un bambino sperimenta a un certo punto della vita e le altre paure che verranno. In particolare qui ci sono le paure degli incubi e dei cani che possono assalirlo e morderlo, una paura fisica dunque, che cerca di risolvere ed esorcizzare prendendo proprio un cane, che alla fine si rivela particolare, misterioso, dorme sempre, ingrassa, è come se non ci fosse e deve essere addestrato. Poi però, socializzerà".

Una metafora per parlare di superamento della paura ma anche di amicizia?

"Certo, dopo la paura l’altro tema che affronto è l’amicizia, per me uno di quei valori assoluti che ci devono essere. Pian piano Romeo, che conosce l’amicizia in questo modo, passa dagli amici immaginari all’amicizia vera con una ragazzina che ha conosciuto nell’anticamera dello psicoterapeuta".

Ripropone anche il tema del bullismo?

"Sì, però questa volta Romeo reagisce in maniera fisica, non è passivo. Fa le prove per andare a giocare a pallone in una squadra dove viene vessato. Lui è piccoletto, c’è il tipo enorme che lo spinge ma lui si arrabbia e gli dà un pugno. Una di quelle reazioni inusitate che a volte hanno i nerd. E Romeo è un nerd".

Lei non incita alla violenza, ma a una reazione, a dichiarare in qualche modo la propria esistenza e presenza.

"Credo che i bambini non vadano tenuti all’oscuro del mondo, il mondo è brutto e a forza di non ferire e di non raccontare loro le cose come stanno, quando poi entrano nella realtà trovano le bestie che li massacrano".

Il libro è consigliato dai 10 anni in su. Perché chiama i suoi libri ’anfibi’?

"Perché spaziano in un’unica soluzione narrativa, da testo letterario a illustrato-fumetto. Quando ho iniziato a proporre questo tipo di libro a inizio Duemila, le case editrici non volevano saperne. Adesso le cose sono cambiate, da quando ho pubblicato la prima storia di Romeo non ho più avuto problemi, ho fatto il test coi ragazzi delle scuole e il risultato è che non si pongono il problema del cambio da scritto a fumetto, per loro è un libro. Ormai sono abituati a passare velocemente dallo scritto all’immagine".

Benedetta Cucci