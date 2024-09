"Il mio posto è sul set". Carolina Pavone al Rialto

Al centro di ‘Quasi a casa’, esordio alla regia di Carolina Pavone, c’è Caterina (Maria Chiara Arrighini) alle prese con la ricerca del suo posto nel mondo. Ha 20 anni e vuole fare la musicista, ma è paralizzata dalla paura e dell’insicurezza. A liberarla è l’incontro con il suo idolo, la cantante francese Mia (Lou Doillon, figlia di Jane Birkin), con cui si sente, appunto, ‘quasi a casa’. A produrlo, con la sua Sacher Film, è stato Nanni Moretti, con cui Pavone (classe 1994) ha lavorato come assistente alla regia in ‘Mia madre’, ‘Tre piani’ e ‘Il sol dell’avvenire’. Dopo averlo presentato a Venezia, la regista e Nanni Moretti incontrano il pubblico stasera alle 18,45 al cinema Rialto.

Pavone, il cercare la propria strada nella vita adulta è un tema autobiografico e generazionale. Lei l’ha trovato quel luogo che riconosce come casa?

"‘Casa’ è un luogo in cui ti senti al sicuro. È la cosa che ami di più e che ti fa sentire bene. Io ho capito che per me ‘casa’ era il cinema. E quando lo capisci devi rimanerci ‘bello agganciato’".

Come se ne è resa conto?

"Mi ricordo bene il momento: tornata a casa dal liceo, a 17 anni, accendo la televisione e mi scorrono davanti i titoli di testa di un film che mi colpisce subito. Era ‘Bianca’ di Nanni Moretti. Lla ‘folgorazione’ è avvenuta così. Ho iniziato a guardare tutti i film di Nanni e poi tanti altri".

Quando ha capito che poteva diventare un lavoro?

"Ho avuto modo di fare l’assistente alla regia per la prima volta con Nanni, poco dopo, a 19 anni, appena uscita dal liceo. Fino a quel momento era un mondo che guardavo da lontano e verso il quale provavo una fortissima attrazione. Mi ricordo molto bene il primo giorno in cui ho messo piede sul set. Sentivo che quell’insieme di energie e di movimenti era qualcosa da cui non avrei voluto staccarmi".

Cos’ha detto Nanni Moretti di ‘Quasi a casa’?

"Ha seguito il film fin dai primi momenti ed è venuto spesso sul set, ma senza mai essere invadente. Quando l’abbiamo visto tutti insieme, montato e proiettato, disse che avevamo fatto un buon lavoro".

Guardando il suo primo lavoro, ha riconosciuto qualche suo insegnamento?

"Ho imparato tanto osservando il modo in cui dirige gli attori e parla con loro. Dà importanza alle parole che sceglie".

Se dovesse associare il concetto di casa a una persona, chi sarebbe?

"David Bowie. È stato il primo amore, ogni volta che ascolto una sua canzone mi sento al sicuro".

Amalia Apicella