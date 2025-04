"Il mio ’Ultimo atto’ con Giordano Bruno"

"’Dissentire non è un reato ma un diritto’: e in base a questo concetto ha sempre vissuto ed è morto. Fu uno dei primi uomini ’europei’ in senso lato, perché ha girato e frequentato tante nazioni, anche perché parlava svariate lingue". Insofferente ad ogni dogmatismo, scomunicato (a varie riprese) dalle tre confessioni, cattolica, luterana e calvinista, finirà la sua vita sul rogo, l’8 febbraio 1600 in piazza Campo de’ Fiori, a Roma. Ma la sua voce tornerà a farsi sentire il prossimo mercoledì, 30 aprile, sul palco del Teatro Dehon, con lo spettacolo di Emanuele Montagna ’Giordano Bruno. Ultimo atto’ scritto con Giancarlo Brancale. "Sono due i processi dell’Inquisizione che subisce – spiega Montagna – nel primo, a Venezia abiura, nel secondo, circa sei anni dopo, rifiuta e viene condannato".

Insofferente verso i dogni di una Chiesa alle prese con l’avanzare del protestantesimo, e sprezzante verso l’ignoranza sia dei suoi confratelli domenicani che degli stessi inquisitori, autore prolifico e viaggiatore instacabile, esule in fuga, oggi si riconosce che la sua filosofia portò all’abbattimento delle barriere tolemaiche, rivelò un universo molteplice e aprì la strada alla rivoluzione scientifica. Addirittura da alcuni è ritenuto un precursore di alcune idee della cosmologia moderna. "È difficile condensare una vita così – ammette Montagna – io cerco di farlo attraverso le domande degli inquisitori: ’Chi sei tu?’. Così il suo percorso si svela a ritroso e risulta figura attualissima".

Di fatto questo spettacolo, che vede in scena anche Asia Galeotti e Martina Valentini Marinaz nel ruolo dei cardinali inquisitori, oltre a Francesco Bianco, Giulia De Rugeriis, Alessia Nafi e Anna Signorini, è la ripresa di un testo di 26 anni fa "ma con alcune novità che erano solo accennate. Ad esempio il ruolo della suora che, durante il processo, ascoltando Giordano Bruno via via cambia e alla fine si schiera dalla sua parte. E poi ci sono le streghe che fanno da avvocati al filosofo che, tra il resto, fu accusato anche di praticare la magia. Per questo, ho preso alcuni testi del processo per stregoneria a Isobel Gowdie, irlandese". A tenere il filo di congiuzione tra le parole, i dubbi e la danza delle streghe, è la musica firmata da Franco Eco. "Ci tenevo a riprendere in mano il testo di Giordano Bruno, a distanza di tanti anni, per chiudere così un cerchio importante". Un cerchio durato quarant’anni che a metà giugno vedrà infatti chiudere i battenti della Scuola di Teatro Colli, creata da Montagna e portata avanti con grande successo fino alle difficoltà imposte dalla chiusura per il Covid che, di fatto, hanno messo in ginocchio una realtà teatrale che – contrariamente ad altre attive in città – non ha mai ricevuto sovvenzioni. Una perdita per la cultura bolognese.

Questo spettacolo quindi è la prima produzione dell’associazione Cfa-Colli formazione attori, un’associazione creata da Asia Galeotti e Martina Valentini Marinaz. La seconda produzione, già in campo, sarà ’Le nostre prigioni’ testo scritto da Montagna con Dino Petralia, magistrato, e dedicato ai suicidi in carcere. Il debutto nazionale sarà il 25 settembre a Padova e poi il 2 ottobre al Dehon.

