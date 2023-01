Il mistero dei medici che mancano

La sanità per certi aspetti è un mistero insondabile. In Emilia Romagna abbiamo punte di eccellenza che tutta Italia ci invidia come l’ortopedia dell’Istituto Rizzoli, i centri trapianti, la chirurgia della mano. Poi ci sono mancanze che lasciano di stucco. A Bologna la direzione dell’Ausl deve ricorrere agli specializzandi per tamponare la carenza di medici di base, mentre poi la rete universitaria mantiene il numero chiuso a Medicina. Succede soprattutto nell’area montana. In Italia al 2028 verranno a mancare 33.392 medici di famiglia e solo nel 2022 sono andati in pensione 3.902 medici di base. Da anni è sul tavolo di governo ed enti territoriali il tema della carenza di medici che possano sostituire chi va in pensione. Parole, promesse, soliti tavoli poi siamo daccapo. E le Ausl devono inventarsi soluzioni creative. Una speranza si intravede. Sono 309 i laureati in Medicina che hanno accesso al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2022-2025 per l’Emilia Romagna. Di questi, 209 in entrata attraverso un bando per esami, i restanti 100 attraverso una graduatoria riservata a coloro che hanno lavorato nei servizi di medicina generale per almeno 24 mesi negli ultimi dieci anni. Speriamo che tutto vada a buon fine. Resta il fatto che non si dovrebbe arrivare all’attuale stato di crisi. Il ricambio dovrebbe essere graduale e programmato.

