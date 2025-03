Il mistero di Skelling Island. Debutta il docufilm di Bizarri

Il mistero di Skellig Islands a Bologna. Succede questa sera, alle 20, alla Biblioteca della chiesa di San Francesco in Piazza Malpighi, per la prima del docufilm Skellig Micheal prodotto da Horion Studios e ideato da Paola Bizarri, autrice di Avvicinarsi all’Arcangelo Gabriele (2018) e Fiat Lux La potenza del Sacro Sole (2021). Nei suoi lunghi viaggi alla ricerca di posti salienti che raccontano l’Arcangelo Michele, la regista è approdata in Irlanda a Skellig Island, patrimonio Unesco. Viene definita ’la cattedrale nell’oceano’ è il luogo più spettacolare associato all’Arcangelo Michele in Irlanda Skellig può essere considerato nel contesto dei luoghi sacri, come un sito importante di devozione spirituale, divenuta presto una destinazione di pellegrinaggi, riconosciuta come Terra santa insulare. Madrina dell’evento la giornalista e scrittrice Paola Giovetti, autrice di saggi e biografie, tra cui Le vie dell’Arcangelo.