Il Mit al Tecnopolo. Obiettivo 2025

Nuove tecnologie intelligenti, basate su sensori e raccolta dati per migliorare la qualità di vita dei cittadini. È l’oggetto della ricerca che la Regione avvierà con il Senseable city lab del Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston, Usa, tramite lo studio di fattibilità volto ad aprire un distaccamento del laboratorio nel Tecnopolo Manifattura di Bologna a partire dal 2025. Nell’ambito dell’espansione della presenza internazionale del Mit Senseable City Lab - spiega la Regione - che sta aprendo sedi satellite in diverse parti del mondo per instaurare relazioni a lungo termine con i territori ospitanti, la Giunta regionale ha dato il via libera formale all’intesa, che prevede una prima fase di durata annuale di "esplorazione". Fase che è propedeutica a una futura decisione sull’effettiva apertura e all’avvio operativo del Laboratorio in Emilia-Romagna.