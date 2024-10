Il mitico album dei Fab Four

Era l’8 agosto del 1969 quando il fotografo Iain Mcmillan immortalò i Beatles mentre attraversano le strisce pedonali di Abbey Road (che è a Londra, non a Liverpool). Uno scatto iconico, una posa che caratterizzerà una delle più celebri copertine di album di sempre.

Ancora oggi, passeggiando per la capitale inglese, è facile incontrare gruppi di turisti in ’pellegrinaggio’ sulle orme dei quattro ragazzi di Liverpool. Al posto dei Fab Four, il Bologna ha utilizzato per il video Ndoye, Lykogiannis, Beukema e Fabbian