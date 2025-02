Il mitico Bologna del 1964. Quel sogno rivive in biblioteca

"Se il calcio è un romanzo popolare, gli scudetti del Bologna sono dei thriller: una Pasqua di sangue, dei malvagi che tramano nell’ombra, l’eroe che cade a un passo dal traguardo, infiniti spareggi… e nulla è più avventuroso e incredibile dello scudetto del ‘64. Artisti e sceneggiatori di assoluta fede rossoblù lo mettono in scena, raccontato da un nonno a un bambino...". Venerdì 21 febbraio, alle ore 19, la biblioteca Gianni Rodari di Granarolo dell’Emilia, in collaborazione con la libreria Biblion, offre un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e storia sportiva ospitando la presentazione del libro ’BO64 – La storia incredibile del settimo scudetto del Bologna’ di Gianluca Morozzi e Simone Cortesi. All’evento parteciperà una delegazione del Bologna Calcio Femminile e interverranno Paolo Schena, Sarah Bianconcini (Assessore allo Sport) e Dimitri Moretti (Edizioni 9960), che dialogheranno con gli autori.