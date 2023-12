Il mito di Senna in una mostra

Al via oggi la lunga serie di iniziative per ricordare la morte di Ayrton Senna. Il 1° maggio 2024 saranno infatti 30 anni dalla scomparsa dell’indimenticato campione brasiliano. Una ricorrenza che il territorio intende celebrare con varie iniziative, la prima delle quali è in programma appunto oggi a Castel San Pietro Terme, dove alle 16 nella Sala espositiva di via Matteotti 79 sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Magic’, curata da Mirco Lazzari e Angelo Orsi. In esposizione, fino a fine febbraio (fino al 31 dicembre tutti i giorni dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12), foto inedite del grande pilota di San Paolo realizzate da Lazzari e Orsi. Saranno 60 le foto in mostra a Castel San Pietro, un numero non casuale dal momento che il 1960 è l’anno di nascita di Senna. Poi l’allestimento si sposterà a Imola (inaugurazione il 21 marzo 2024, il 21 marzo è il giorno di nascita del pilota), dove si arricchirà di ulteriori 34 scatti inediti, a comporre il numero 94, l’anno della tragica morte sul circuito del Santerno. La mostra itinerante darà pertanto il via all’anno celebrativo dedicato al campione, che vedrà la realizzazione di numerose iniziative di concerto tra i Comuni di Imola e Castel San Pietro, la Città metropolitana e la Regione. Non mancheranno le occasioni per ricordare anche Roland Ratzenberger, il pilota austriaco che morì sulla pista dell’Enzo e Dino Ferrari il 30 aprile 1994.