Il Modernissimo riapre con una parata di star

Una parata di ospiti che un po’ sembra una nuova edizione del Cinema Ritrovato. E invece ecco i dieci giorni d’inaugurazione del Modernissimo, nuovo cinema italiano – rimesso a nuovo e ripensato con programmazione piena, ci sarà anche lo spettacolo delle 13 – che inaugura martedì il 21 novembre dopo una grande attesa e che vedrà una frequentazione cult. A cominciare da Wes Anderson, il regista americano famoso per le sue simmetrie, la sua palette d’antan, le riprese in slow motion e le storie eccentriche, tanto che la sala d’inizio Novecento di Piazza Maggiore potrebbe benissimo essere uscita da una sua fantasia, un po’ Grand Budapest Hotel: l’appeal andersoniano c’è. Il regista sarà all’inaugurazione di questo paradiso dei cinefili sotto Palazzo Ronzani, tra via Rizzoli e piazza Re Enzo, e sarà protagonista di diversi appuntamenti da sabato 25 a lunedì 27 novembre. Poi ecco Jeff Goldblum, attore protagonista del film La mosca, per la prima volta in città, e poi registe, registi, attrici, attori come Paola Cortellesi, Alice Rohrwacher, Alina Marazzi, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana, Mario Martone, Giorgio Diritti, tutti per presentare film non realizzati da loro, bensì scelti dal cilindro della storia del cinema.

Il primo appuntamento sarà con il presidente della Cineteca Marco Bellocchio, che terrà una conversazione proprio martedì 21 novembre alle 16.30. "Apre il Modernissimo – dice il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli – ed è un momento così a lungo desiderato che non potevamo fermarci a una sola proiezione d’inaugurazione, abbiamo quindi pensato che fossero necessari dieci giorni, cioè tante inaugurazioni". E prosegue Farinelli: "Sarà una sala come sono stati per secoli i luoghi dello spettacolo, qualcosa di unico, speciale, per riattivare quell’idea, quell’abitudine ora dimenticata, di uscire di casa, non per andare a vedere un dato film, ma per andare al cinema, per raggiungere un luogo dove godere, con fiducia, di una programmazione altrettanto unica. Per questo motivo il Modernissimo, durante la giornata, avrà un’apertura prolungata, dai matinée, fino a notte inoltrata, con una novità, la proiezione delle ore 13, per chi vuole approfittare di una pausa pranzo per mangiare (il Cafè Pathè vedrà la gestione della società a capo di Cameo, Via Con Me, Camera a Sud) e vedere un film che duri appena meno di un’ora, quindi serie tv, capolavori corti, film muti, programmi di cortometraggi".

Quindi sono stati invitati tanti amici che hanno scelto, cosa mostrare (un po’ come si è fatto con Martin Scorsese e la sua rassegna) e ne è scaturito un programma nel quale convivono film di culto (Il grande Lebowski, The Blues Brothers, The Rocky Horror Picture Show, Frankenstein Jr.), pilastri della cinefilia (Un dollaro d’onore, Effetto notte), ma anche titoli inattesi, da scoprire come Tras el cristal, opera prima del regista spagnolo Agustí Villaronga o Brick and Mirror, capolavoro del regista iraniano Ebrahim Golestan, che è stato scelto da Wes Anderson. I biglietti per le proiezioni e gli incontri saranno disponibili dalle ore 12 di oggi.