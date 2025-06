Il molestatore di ragazzine davanti al giudice

Comparirà domani davanti alla gip Roberta Malavasi il trentatreenne arrestato dai carabinieri per aver aggredito sessualmente una ragazzina di 12 anni, dopo averla seguita fin dentro l’ascensore del suo palazzo. L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Sciascio, si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. "Stiamo valutando il quadro indiziario", ha spiegato l’avvocato Sciascio, che parla di una vicenda da "ricostruire".

Il trentatrenne, prima di essere arrestato venerdì scorso dai militari della stazione Indipendenza, a cui si era rivolta la mamma della vittima, era già stato identificato dalla Squadra mobile come responsabile di un’aggressione - identica per modalità e orari - a un’altra ragazzina, avvenuta il 10 marzo scorso in via San Felice. In quella circostanza, però, l’uomo non era riuscito ad abusare sessualmente della sua vittima, come invece avrebbe fatto lo scorso 4 giugno. Per questo rispondeva soltanto di violenza privata.

Entrambe le bambine erano state seguite all’uscita da scuola fino a casa. Il secondo episodio, quello che ha portato all’arresto per violenza sessuale aggravata, era avvenuto in zona stazione. La vittima, sentita in audizione protetta dal pm, ha detto di essersi trovata da sola nell’ascensore con lui. E che quando la porta si è chiusa, lui l’avrebbe spinta in un angolo e, dopo averla baciata, l’avrebbe toccata nelle parti intime. Domani l’indagato avrà modo di dare la sua versione dei fatti, se non deciderà di avvalersi della facoltà di non rispondere.

