Il mondo di Adelaide Cioni che traduce la realtà in segno

Varcando la grande porta di accesso alla galleria P420 si entra in un mondo straordinario che solo un’artista visionaria come Adelaide Cioni avrebbe potuto ricreare. Nata a Bologna nel 1976, Cioni vive e lavora tra Spoleto e Londra. La sua ricerca si basa sul segno come linguaggio per tradurre la realtà in immagini filtrate dall’esperienza, la memoria e il corpo. La sua formazione e la sua precedente attività professionale come traduttrice letteraria esplicitano l’attitudine di Cioni a voler riportare sul campo visivo oggetti della realtà. In Drawings for Myself - questo il titolo della personale in via Azzo Gardino 9 che chiude oggi – lo spettatore entra in uno spazio immersivo suddiviso in due sale. Il filo conduttore dell’intera mostra è una riflessione sull’approssimazione, la quale, per definizione, rifugge la compiutezza e la perfezione. Come scrive Andrea Cortellessa nel testo critico, "da sempre Adelaide Cioni – prima traducendo testi letterali, poi ‘traducendo’ il mondo dei fenomeni in quello dei segni – riflette sull’approssimazione come elemento chiave del nostro essere nel linguaggio. ‘Astrarre’ allora ci dà l’illusione di essere meno imprecisi". Nella prima sala trovano spazio quadri di vari formati e tecniche che riconducono al tema del mare, disposti lungo una linea che coincide con quella dell’orizzonte. Sin dai tempi dei greci, migliaia di pittori hanno tentato di ritrarre il mare. Ebbene, le opere di Cioni si distinguono non per la pretesa di raffigurarlo fedelmente, ma per il tentativo di rappresentarlo nella consapevolezza dell’esistenza di un ‘gap’ tra la sua idea e la traduzione in immagini. Tra queste opere, se ne distingue una sonora in cui l’artista legge il racconto ’Pip alla deriva’ di Rick Moody, da lei tradotto nel 2004. È la storia di Pip, personaggio di Moby Dick, il mozzo che cade in mare e viene lasciato in acqua per ore prima di essere salvato. Quando lo tirano su, Pip ha perso il senno, l’orientamento, il senso del tempo in una sorta di fusione con il mare stesso. Questo personaggio ci accompagna nella seconda sala in cui Cioni ha creato un ambiente immersivo, dove la pittura si fa letteralmente spazio. L’artista ha tagliato e cucito un telo delle dimensioni della sala e poi l’ha dipinto realizzando una quadreria che Cioni stessa definisce "il tentativo di creare un ambiente a tenuta stagna dove le pressioni del mondo esterno non possono entrare".

Manuela Valentini