Il mondo di Beatrice Serpieri in uno scatto

Beatrice M. Serpieri, bolognese doc, da cinquant’anni fotografa di professione, ha nel suo archivio nomi di famiglie importanti e molte opere dedicate ai grandi scultori del passato. Per mantenere vivo il percorso di studio e di ricerca del suo lavoro, ha deciso di donare alla Cineteca tutto il suo archivio fotografico, perché possa rimanere una traccia completa e significativa della sua attività con mostre realizzate in molte parti d’Europa.

A questo punto della sua carriera artistica che novità ci sono?

"Sono molto legata a Bologna, qui ho le mie radici, e come tale ho accettato di donare alla Cineteca tutte le attrezzature di ripresa, ossia macchine fotografiche, obbiettivi, accessori, la sala di posa, la camera oscura, in tutto circa 300 pezzi. Questa è la prima parte della donazione, avvenuta qualche giorno fa con atto notarile. È stata una cosa molto complessa perché ho dovuto catalogare tutti i nomi specifici e di serie".

E la Cineteca ne è la beneficiaria?

"Certamente, perché è conosciuta in tutto il mondo per la sua straordinaria attività. Ma dai contatti che ho avuto per due anni con la Cineteca, è emerso che non hanno nulla di questo materiale specifico e così completo come il mio".

La seconda parte della donazione cosa comprenderà?

"L’intero archivio fotografico del mio lavoro in bianco e nero che conta molte centinaia di scatti: in particolare mi riferisco al materiale dei ritratti che furono di mio grande interesse nella prima parte della mia carriera, ed anche gli scatti delle mostre che hanno fatto il giro del mondo; il tutto è su supporto analogico".

E la terza?

"Si tratterà della mia ricerca basata sul colore. È lo studio di scomposizione dei manufatti del colore e della luce, studio delle viste architettoniche e la rilettura dei grandi scultori del passato, come Niccolò dell’Arca, Canova, Tenerani, Wildt. Tutte le mie opere sono montate su metacrilato colato; sono opere tralucenti, foto-sculture. Il tutto su supporto digitale".

Qualche altro ente le aveva richiesto questa donazione?

"Sì, ma io sento la Cineteca della mia città come un punto di riferimento forte a livello internazionale, che mi entusiasma, specialmente da quando il direttore Gian Luca Farinelli mi ha fatto visitare il nuovo Polo Culturale Giuriolo di prossima inaugurazione. Qui saranno allestiti il mio studio e la mia sala di ripresa. Il Polo è fantastico e sono rimasta colpita dalla struttura all’avanguardia".

A parte la donazione, ci sono progetti?

"Una volta ultimata la sistemazione della mia attrezzatura, farò delle collaborazioni con la Cineteca per spiegare agli allievi come procedeva una volta il modo di fare fotografia, dal primo clic alla visione della foto. Parliamo solo di alcuni decenni fa".

C’è una macchina fotografica che le è particolarmente cara?

"La mia prima Nikon F".