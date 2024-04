Il monito del cardinale Zuppi : "La sicurezza non è un lusso. Garanzie sacrificate al profitto"

"La sicurezza è un dovere e un diritto inalienabile per ognuno di noi, non è un lusso". Sono le parole al centro dell’intervento fatto ieri mattina in piazza Maggiore dall’arcivescovo cittadino e cardinale Matteo Maria Zuppi, in occasione del corteo partito da piazza XX settembre per urlare "adesso basta" alle morti sul lavoro.

Questa è la frase scandita dalle migliaia di persone scese in piazza dopo la strage di Suviana, durante lo sciopero generale di 8 ore che ha coinvolto tutti i settori e ha visto un’alta adesione tra i lavoratori.

Nel corso del suo intervento, l’arcivescovo Zuppi esorta "tutti a fare la propria parte, affinché questa strage non venga ripetuta. Ne va della dignità delle persone – afferma – e della fedeltà alle leggi e alla Costituzione, fondamento della nostra casa comune". E ricorda che "quando la sicurezza è vista come un costo inutile vuol dire che siamo irresponsabili".

Dunque, "queste morti bianche che non sono tali – prosegue – , macchiano le nostre coscienze, sono frutto di deresponsabilizzazione. La logica del profitto – accusa – spesso guarda al ribasso e sacrifica le garanzie dei lavoratori". Per Zuppi si impone un dibattito serio, invocando "sobrietà nelle parole di ognuno di noi, trattando con molta più attenzione il tema della sicurezza sul lavoro, serietà negli impegni e responsabilità per migliorare il futuro. Non possiamo accettare che il lavoro diventi morte"

La commozione di queste ore, allora, per l’arcivescovo "deve diventare un impegno di sistema, che chiede lo sforzo di tutti". Dobbiamo fare prima "manutenzione della pace, che va garantita" e poi "quella della sicurezza che può impedire al massimo queste stragi, che non sono fatalità", racconta Zuppi affermando, però, che "la manutenzione chiede investimenti e controlli efficaci perché i lavoratori sono il patrimonio più prezioso di un’impresa. È per loro che bisogna fare di più".

Zuppi chiude ricordando che la chiesa ha come priorità la tutela dei lavoratori: "La sicurezza è parte integrante della persona, e noi siamo esseri umani, non macchine".

Giovanni Di Caprio