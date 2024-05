Il monito di Cacciari sul tempo senza memoria

Ha scritto l’arcivescovo che è significativo e simbolico che si tenga in San Petronio il ciclo di incontri dedicato al destino dell’Occidente. Perché Occidente significa un immenso giacimento di cultura e conoscenza e interrogarsi sul suo destino è un po’ come interrogarsi sul destino del pianeta. "Credo – ha aggiunto il cardinale – che questa riflessione ci aiuti a capire il patrimonio straordinario che ci è stato affidato dall’Europa, la sua identità spirituale e politica, i suoi valori profondi".

Domani alle 21, appunto in basilica, si tiene il secondo appuntamento curata da Arcidiocesi, San Petronio e Centro studi ‘La permanenza del classico’: Massimo Cacciari terrà una lectio sulle ‘Filosofie del tramonto’, ovvero spiegherà come tra l’800 e il ‘900 grandi filosofi, storici e sociologi, animati da un radicale spirito critico e anticonformistico, hanno analizzato la crisi culturale e politica dell’Europa e ne hanno profetizzato la sua catastrofe. La serata, a cui interverrà anche l’arcivescovo, sarà accompagnata dalle letture di Paola De Crescenzo di testi di Nietzsche, Kraus, Spengler. L’ultimo appuntamento si terrà poi il 5 giugno quando Ivano Dionigi racconterà ‘L’eredità di Roma’.

Professor Cacciari, partiamo dal titolo della rassegna. Qual è, a suo avviso, il destino dell’Occidente?

"Credo che la prima tappa per l’Occidente sia quella di riconoscere la propria crisi, visto che esistono simboli eclatanti di minaccia di un declino. Siamo oltre la profezia, insomma. È fallita l’idea di un’Europa faro culturale, etico e spirituale, capace di affrontare la questione della federazione fra Stati. E da questa situazione non si esce finché si nasconde tutto e si passa sotto silenzio la grande crisi internazionale".

Perché il suo intervento parte da lontano, dal pensiero nichilista?

"Perché bisogna fare memoria, ripensando alle filosofie in un periodo fintamente chiamato Bella Époque. L’Europa correva alla guerra cantando il progresso e le meravigliose fortune dell’economica, mente il Futurismo faceva tabula rasa di ogni tradizione. Il binomio costituito da progresso sociale e sviluppo tecnico ha prodotto soltanto contraddizioni".

Parla della necessità di estrarre materiali preziosi dalla miniera delle tradizioni e delle idee d’Europa. Quali sono questi materiali?

"Serve una riflessione sul presente, visto che appunto non è più tempo di profezie, e la questione si presenta davanti a noi in tutta la sua evidenza e chiede rimedi. Bisogna riscoprire un’idea di Europa che abbia valore effettuale sui diritti, che lavori sulla pace e sulla federazione fra i popoli, che sposi la cultura dell’accoglienza. Tutti concetti che cogliamo in modo sotterraneo, vista la perdita di memoria di cui soffre il nostro tempo".

Storicamente dalle guerre persiane in poi l’Europa è instabile e inquieta. Come può frenarne il tramonto?

"Diventando luogo di relazione, dialogo e logos. Bisogna rendere attivi patti, accordi, armistizi senza utopismi. L’Europa è finita se diventa appendice dell’Est o dell’Ovest: deve dialogare, costruire, misurarsi".

Cosa succederà con le imminenti elezioni?

"Le elezioni rappresenteranno un momento storicamente rilevante se muterà la governance europea. Ma rispetto alle grandi questioni fondamentali, cambierà mai qualcosa con la vittoria di uno schieramento piuttosto che un altro?"

È stato scritto che la crisi attuale deriva dalla mancata mediazione fra ‘l’homo politicus’ e ‘l’homo economicus’. Lei che ne pensa?

"Che la dimensione politica ormai è andata a farsi friggere. A tutti salta all’occhio la frattura fra l’élite politica di 40 anni fa e quella attuale".