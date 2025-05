Il monologo di Garuti sul tenente Franz stasera al Comunale

L’ultimo appuntamento del cartellone di iniziative promosse dal Comune di Persiceto per l’80° anniversario dalla Liberazione, è ‘Il tenente Franz nella foresta di canapa’, monologo di Maurizio Garuti. Lo spettacolo va in scena oggi alle 21 al teatro comunale. A interpretarlo è Gabriele Marchesini che ha alle spalle un’intensa carriera di attore, docente e regista teatrale e radiotelevisivo. Gli interventi musicali dal vivo sono di Cristina Giorgi, all’arpa, mentre la regia è di Francesca Calderara. Il testo di Garuti, ispirato alla realtà, racconta un rastrellamento tedesco in un campo di canapa.