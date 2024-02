Il monologo di Paolo Hendel . Ansie e paure tra tante risate

Nell’ambito della stagione teatrale - Tre teatri per te – ’Storie quasi assurde’, domani, alle 21, al teatro comunale di Persiceto si terrà lo spettacolo di Paolo Hendel ’Niente panico!’.

"Si sa, ogni epoca ha i suoi disastri e le sue guerre – si legge nella nota – ma finora, per quante cose brutte noi umani abbiamo combinato nei secoli, la nostra sopravvivenza su questo pianeta non era messa in dubbio. Ogni volta i più ottimisti potevano sperare che la follia umana di una guerra, per esempio, a un certo punto sarebbe temporaneamente passata lasciando che gli uomini, pur non meritandoselo, seguitassero a popolare la Terra. Insomma, ti potevi permettere il lusso di avere un po’ di fiducia, un briciolo di ottimismo nel domani e alla fine si viveva abbastanza serenamente tenendo sotto controllo ansie e paure. Le cose ora stanno rapidamente cambiando e in questo monologo Paolo Hendel si trova a fare i conti con una fase della sua vita nella quale anche il meteo, con il disastro ambientale in corso, è causa continua di ansie e di paure. Niente panico! E’ un comico viaggio tra paure pubbliche e private".