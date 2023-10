Il Monopoly parla bolognese. Occhio alla multa nella città 30

Monopoly arriva a Bologna, con un’intera edizione dedicata alle vie e ai luoghi simbolici della città. L’edizione del gioco in salsa bolognese è stata realizzata da Bcs srl, Boh!Edizioni ed è stata prodotta da Winning Moves su licenza Hasbro, con il supporto di Ascom, di fondazione Ant, e del Comune. La versione felsinea sarà in italiano e in inglese, "per promuovere la città e per lasciare un ricordo ai turisti internazionali, agli studenti universitari e ai fuori sede", commenta Mattia Santori, consigliere comunale con delega al turismo. "Ognuno di noi ha giocato al Monopoly e questa iniziativa ci aiuta a divulgare al meglio Bologna", dichiara Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom. Piazza Maggiore, via Indipendenza e la statua di Ugo Bassi – oltre ai classici imprevisti, alle probabilità e alla prigione – sono alcuni dei luoghi presenti nella versione ‘made in Bo’. Al centro del tabellone è presente una mappa della città, e occhio a non incappare in una multa per eccesso di velocità, con il limite fissato a 30kmh.

"La mappa dà lustro alle bellezze e alle imprese del nostro territorio. L’obiettivo è quello di aumentare ‘l’appeal’ di Bologna sia all’estero che nel nostro paese", afferma Nicola Gaiani, amministratore delegato di Bcs s.r.l. Il gioco è già disponibile nello store online di Boh! Edizioni a 40 euro, e sarà acquistabile in cento punti vendita del territorio. Parte del ricavato sarà devoluto alla fondazione Ant, che il 1° dicembre metterà all’asta un’edizione limitata del gioco e il cui guadagno andrà in sostegno ai malati di tumore. "Attraverso la solidarietà, vogliamo dare il segnale che i nostri pazienti non sono abbandonati a loro stessi", annuncia Raffaella Pannuti, la presidente della fondazione Ant.

Giovanni Di Caprio