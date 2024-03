Il Monza ora gioca due partite . Palladino: "Penso solo al Cagliari"

Una partita doppia. Il Monza in campo coltiva le sue ambizioni d’Europa, la società nelle stesse ore lavora a una possibile cessione delle quote di maggioranza. La trattativa con Orienta Capital Partners (il fondo con sede a Forlì, Reggio Emilia e Milano) del fondatore Augusto Balestra sarebbe infatti in uno stato avanzato con la due diligence ormai alle battute finali. Tutto entro l’estate? Molto probabile.

Ma la famiglia Berlusconi vuole lasciare il club in mani sicure.

Oggi però l’attenzione si sposta sul campo. E Palladino insegue un pallone da troppo tempo per cadere in distrazioni o provocazioni legate al futuro della proprietà. "Non ci tocca questo argomento, siamo concentrati sulla gara col Cagliari, di tutto il resto se ne occupa la società". Cortese, ma fermo. Poco concede sul tema quello che è stato uno dei tanti colpi a sorpresa di Galliani nel mondo de calcio.

Palladino aggiunge: "Stiamo vivendo una stagione molto bella, siamo soddisfatti e orgogliosi del nostro percorso, consapevoli che non era facile rifare quanto abbiamo fatto lo scorso anno. Dobbiamo continuare così". In queste parole, poche ore prima del match casalingo contro il Cagliari, c’è tutto l’orgoglio di Palladino per il cammino che sta facendo il suo Monza. Dopo la vittoria in casa del Genoa, morale alle stelle e gratitudine nei confronti "di quei 60 tifosi che ci hanno atteso sotto la pioggia fino alle 2,30 di notte. Per tutti noi è gratificante e resta un gesto che non sarà facile dimenticare".

Cagliari che in classifica, con i suoi 26 punti, è pericolosamemne vicino alla zona retrocessione. E quelle in coda sono le squadre che in questo periodo sono le peggiori da affrontare.

Il tecnico brianzolo non lo ignora: "Arriva una squadra in salute. Conosco bene mister Ranieri e i suoi principi di gioco. La storia parla per lui, personalmente ho un bel ricordo con il mister. Un allenatore da rispettare e c’è sempre da imparare. Il Cagliari è nel momento migliore della stagione e le insidie per il Monza sono dietro l’angolo. Mi aspetto e voglio dalla mia squadra una prova di temperamento e personalità".

Palladino contro il Cagliari allo U-Power Stadium (ore 15), recupera Gagliardini ma sicuramente non D’Ambrosio, Vignato e Bettella.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, A.Carboni; Pessina, Bondo; Colpani, Maldini, Dany Mota; Djuric.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Wieteska, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Viola; Oristanio, Lapadula.