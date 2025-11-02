’Il Morandini’ cambia casa e diventa annuario

’Il Morandini’ diventa annuario e cambia editore. Una bella rivoluzione per l’iconico dizionario enciclopedico, la bibbia dei cinefili, nato nel 1998 dalla competenza di Morando Moradini, con la collaborazione della moglie Laura e della figlia Luisa, che ancora oggi ha cura del tesoro di famiglia. Fino allo scorso anno edito da Zanichelli, la sua nuova vita più snella (anche nel prezzo di 18 euro), prende il via sempre all’ombra delle Due Torri, perché da questo 2025 passa ai tipi di Pendragon. L’’Annuario dei film il Morandini 2025’, stampato in 1500 copie, una selezione di 365 film – usciti in sala o nelle piattaforme tra l’1 settembre 2024 e il 31 agosto 2025 – viene presentato martedì alle 18 al Modernissimo con Luisa Morandini e i collaboratori del volume Alessandro Berselli, Caterina Russo, Gianluca Morozzi, Giorgia Ferrari.

Luisa Morandini, il dizionario ha un nuovo editore, Pendragon, perché? "Quando c’è stato il centenario di mio padre Morando nel 2024, la Zanichelli mi ha comunicato che non riteneva più commerciabile un dizionario. Cosa comprensibile, perché la gente legge sempre di meno su carta. Però a me dispiaceva, significava interrompere un lavoro portato avanti con mio padre per 35 anni, iniziato ben prima della pubblicazione del Morandini, così ne ho parlato con Pendragon". Che idea ha avuto? "Visto che io già facevo un aggiornamento che veniva introdotto ogni anno nel dizionario, ho pensato che si poteva provare a fare un volume solo con l’aggiornamento. Non esiste un annuario che non sia legato a un sito, inoltre l’idea di 365 schede di film, una al giorno, poteva essere divertente. Insomma, quello che è nato sta entusiasmando, i collaboratori sono felici di questo format sperimentale che si consulta più velocemente. Chi ha il Morandini vecchio ha tutto il cinema passato, qui, a portata di mano, c’è l’ultima stagione".

La copertina dell’annuario è dedicata al cinema Modernissimo: è una novità, una sala cinematografica e non la scena di un film. "A parte la bellezza e la vivacità di Bologna, c’è un omaggio alla Cineteca che è sempre stata vicina a mio padre Morando, proprio qui, quando venivo a presentare il dizionario, inventammo il Cinequiz con Claudio Fava. Nella svolta attuale ci stava benissimo l’omaggio a una sala cinematografica, perché il grande schermo, per vedere un film, è sempre la scelta più affascinante. Il Modernissimo è stata la scelta naturale e porta con sé il forte invito a tornare al cinema".

Oggi, nel mondo digitale, qual è il valore aggiunto del Morandini? "Il film una volta fatto appartiene a chi lo guarda. Con Il Morandini, seguendo l’insegnamento di mio padre, abbiamo cercato, come spettatori-criticii, di scrivere con una certa uniformità di stile e contenuti, delle indicazioni che portano oltre la lettura personale".

Benedetta Cucci